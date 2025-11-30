Language
    SIR in UP: मतदाताओं सूची के सत्यापन को लेकर हुई कार्रवाई, 16 ब्लॉकों के BDO और ADO पंचायत को कारण बताओ नोटिस

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही के चलते 16 ब्लॉकों के बीडीओ और एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन कर वेबसाइट पर फीड करने में लापरवाही बरतने को लेकर की गई है। मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

    16 ब्लाकों के बीडीओ और एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस।

    संवाद सूत्र, गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयाेग मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में जुटा हुआ है। जिले में 3.63 लाख मतदाता ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है।

    आयोग ने संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची का सत्यापन कर वेबसाइट पर फीड कराने के निर्देश अगस्त में दिए थे, लेकिन अभी तक करीब 20 प्रतिशत मतदाताओं का ही सत्यापन हो सका है। डीएम ने 16 ब्लाकों के बीडीओ व एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया है।

    राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की थी, जिसमें गोंडा जिले की प्रगति खराब पाई गई थी। जिले में करीब 72 हजार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन हो सका है।

    डीएम प्रियंका निरंजन ने झंझरी, पंड़रीकृपाल, मुजेहना, इटियाथोक, रुपईडीह, मनकापुर, छपिया, बभनजोत, तरबगंज, बेलसर, वजीरगंज, नवाबगंज, कर्नलगंज, परसपुर, कटराबाजार व हलधरमऊ के बीडीओ व एडीओ पंचायत को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण तलब किया है।

    डीएम ने जल्द ही अपेक्षित प्रगति न होने पर बीडीओ व एडीओ पंचायत को लापरवाही बरतने के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने की चेतावनी दी है।

    ब्लाकवार संभावित डुप्लीकेट मतदाता

    विकासखंड का नाम संख्या
    मनकापुर 29,594
    छपिया 24,325
    बभनजोत 22,842
    पंडरीकृपाल 11,345
    झंझरी 31,600
    मुजेहना 17,263
    इटियाथोक 22,246
    रुपईडीह 30,527
    हलधरमऊ 15,997
    परसपुर 34,881
    कटराबाजार 19,962
    कर्नलगंज 19,496
    नवाबगंज 21,100
    बेलसर 22,676
    तरबगंज 18,562
    वजीरगंज 20,633
    योग 3,63,049

    डाटा फीडिंग का 95 प्रतिशत कार्य पूरा

    पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण अभियान के तहत नाम बढ़ाने, हटाने व संशोधन के लिए जुटाए गए डाटा फीडिंग का कार्य अब अंतिम दौर में है। विभागीय सूत्र के अनुसार चयनित फर्म ने करीब 95 प्रतिशत डाटा फीडिंग का कार्य पूरा कर लिया है। वहीं, 900 मतदाताओं पर नए बूथ निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।