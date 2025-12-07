यूपी में 113 करोड़ की लागत से 17 सड़कों की होगी मरम्मत, आवागमन में होगी सुविधा

संवाद सूत्र, गोंडा। देवीपाटन मंडल में जर्जर हो चुकी 17 सड़कों की दशा सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग ने विशेष मरम्मत के लिए एक अरब 13 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दे दी है। 12 करोड़ रुपये से 16 सड़कों के 55 किलोमीटर हिस्से का कायाकल्प किया जाएगा। साथ ही एक अरब एक करोड़ 45 लाख रुपये से बांसी इटवा-बेलहा सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा।

करीब छह किलोमीटर लंबे खरगुपुर-महाराजगंज से रामनगर-बरईपुरवा-मर्दनपुरवा मार्ग पर एक करोड़ 11 लाख, 6.2 किलोमीटर लंबे सीके रोड से जगदीशपुर वल्दी से बसभरिया-मुजेड़ मार्ग पर एक करोड़ 42 लाख, साढ़े तीन किलोमीटर लंबे केवटनडीहा संपर्क मार्ग पर एक करोड़ 53 लाख व साढ़े चार किलोमीटर लंबे मलौनाडीह से बरबटपुर मार्ग पर एक करोड़ 16 लाख खर्च कर उनकी विशेष मरम्मत कराई जाएगी।

करीब एक किलोमीटर लंबे माझा तरहर मार्ग की करीब एक करोड़ तीन लाख रुपये से मरम्मत होगी। इनके अलावा तीन किलोमीटर लंबे धानेपुर-विशंभरपुर-जिगिहवा मार्ग पर 44 लाख, तीन किलोमीटर लंबे आर्यनगर-खरगपुर-गोकरन शिवाला मार्ग से गौनरिया सपंर्क मार्ग पर 62 लाख, दो किलोमीटर लंबे हाजीजाेत सपंर्क मार्ग पर 43 लाख और पौने तीन किलोमीटर लंबे चंद्रदीप-बस्ती मार्ग पर 45 लाख की मंजूरी मिली है।

वहीं, पौने तीन किलाेमीटर लंबे घारीघाट-कुट्टी मार्ग पर 46 लाख, ढाई किलोमीटर लंबे लखपतनगर-वासुदेवपुर मार्ग पर 65 लाख, दो किलोमीटर लंबे लोनवा दरगाह से सिसई जंगल मार्ग 41 लाख, एक किलोमीटर लंबे सोनपुरवा सपंर्क मार्ग पर 66 लाख, तीन किलाेमीटर लंबे बहराइच मार्ग से तिवारीपुर पाठक-उमरा मार्ग पर 53 लाख और ढाई किलोमीटर लंबे चचरी-प्रहलादगंज से काशीपुर संपर्क मार्ग पर 48 लाख की स्वीकृति मिली।

इसके अलावा, तीन किलोमीटर लंबे रौतनपुरवा-खालेपुरवा-वैशनपुरवा मार्ग पर 49 लाख खर्च कर उनकी दशा सुधारी जाएगी। उधर बलरामपुर में एक अरब 45 लाख रुपये की चौड़ीकरण की परियोजना स्वीकृति हुई है, जिसमें 30.825 किलोमीटर लंबी बलरामपुर-बांसी-इटवा मार्ग को चौड़ा बनाया जाएगा।

इस परियोजना में 15 करोड़ 22 लाख रुपये का बजट अवमुक्त कर दिया गया है। बजट मिलने के बाद मार्ग के 47 किलामीटर हिस्से 77.825 किलाेमीटर हिस्से की सड़क को पहले से अधिक चौड़ा बनाया जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।