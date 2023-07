UP Politics : सांसद बृजभूषण बोले- इसलिए तो बदनाम हो गये मेरे आंसू, मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था

सांसद ने कहा लगता है वरुण गांधी ने अपना रास्ता तय कर लिया है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की जांच के सवाल पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने कुछ सोचकर ही आदेश दिया है। मणिपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि घटना तो राजस्थान व पश्चिम बंगाल में भी घटी है।

सांंसद बृजभूषण बोले- इसलिए तो बदनाम हो गये मेरे आंसू, मैं उनका हो गया जिनका कोई पहरेदार नहीं था

Your browser does not support the audio element.