Gonda: दो लाख रुपये के नकली नोट के साथ दो गिरफ्तार, पैसा डबल करने का लालच देकर करते थे ठगी

थानाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को बरौली टेपरा गोशाला से करीब 200 मीटर दूर बखरिहा मार्ग पर दो संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई। उनके पास से 200-200 रुपये के नकली नोट की दस गड्डी बरामद की गई। एक लाख 99 हजार 600 रुपये के नकली नोट थे। इनमें दो नोट असली भी मौजूद थे। इसके अलावा इनके पास से दस हजार रुपये और बरामद किए गए हैं।

उमरीबेगम गंज थाना में नकली नोट के साथ गिरफ्तार विवेक सिंह व लवकुश।

