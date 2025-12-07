Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस-कार की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन की मौत, अयोध्या एयरपोर्ट आ रहा था परिवार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    गोंडा में अयोध्या हाईवे पर वजीरगंज के पास बस और कार की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हादसे के बाद अस्पताल पहुंचे लोग। जागरण।

    संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। अयोध्या हाइवे पर वजीरगंज के चंदापुर के पास बस व कार में हुई भिड़ंत से मां-बेटे समेत तीन की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज ले जाया गया ,जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अयोध्या एयरपोर्ट से बेंगलुरू के लिए प्लेन पकड़ने जा रहे मृतक

    आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले नितिन अग्रवाल की चार दिसंबर को शादी थी। इसमें उनके रिश्तेदार आए थे। रविवार की सुबह नितिन कार से बहनोई अक्षत अग्रवाल, बहनोई की मां नीता, मौसेरे भाई आशू व बहन नेहा व भांजी आन्या को लेकर अयोध्या हवाई अड्डा जा रहे थे। अयोध्या हवाई अड्डे से सभी को बंगलुरू जाना था।

    हवाई अड्डा पहुंचने से पहले बस से भिड़ंत हो ग

    हवाई अड्डा पहुंचने से पहले ही वजीरगंज के चंदापुर के पास कार की सामने से आ रही बस में भिड़ंत हो गई। इसमें अक्षत अग्रवाल,उनकी मां नीता व आशु अग्रवाल की मौत हो गई। नितिन व उनकी बहन नेहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है, वहीं नितिन की भांजी आन्या सुरक्षित बच गई है। दुर्घटना के बाद बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में मृतक के स्वजन व रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा है। परिवारीजन का राे-रो कर हाल बेहाल है।

    थानाध्यक्ष वजीरगंज विंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना में तीन लाेगों के मौत की जानकारी मिली है। घायलों का बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।