घटनास्‍‍थल पर पहुंची पुल‍िस जांच करते हुए।

धानेपुर (गोंड़ा), संवाद सूत्र। धानेपुर थानाक्षेत्र के ग्राम मुजेहना बिचलापुरवा के रहने वाले मिश्रीलाल अपने साले नीरज कुमार के साथ नौ वर्षीय पौत्र अक्षय की दवा कराने बाइक से जिला मुख्यालय जा रहे थे। नीरज कुमार हेलमेट लगाकर बाइक चला रहा था। रास्ते में सोहिला पुल के निकट जोतिया मोड़ पर गोंडा की तरफ से आ रही वैगनआर कार से बाइक सवार को ठोकर लग गई। कार की ठोकर लगने से बाइक सवार तीनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में तीनों की मौत हो गई। मृतकों के घर व गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। उधर, पुलिस व बाइक को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। कार चालक घटनास्थल से भाग निकला। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही गांव के स्थानीय लोग मिश्रीलाल व नीरज के घर पहुंच गए। पुलिस ने वैगनआर कार व बाइक को कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह ने कहा कि घटना से संबंधित तहरीर मिलने पर मुकदमा कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुझ गया घर का चिराग मृतक मिश्रीलाल का बेटा व अक्षय के पिता संदीप जालंधर में रहकर कमाई कर रहा है। पिता व पुत्र की एक साथ मौत की सूचना मिलते ही संदीप के पैर के नीचे से जमीन की खिसक गई। संदीप का इकलौता बेटा अक्षय था। अक्षय की मौत के बाद उसके घर का चिराग बुझ गया। झिनका पति मिश्रीलाल व पौत्र अक्षय व भाई नीरज की एक साथ मौत की सूचना पाते ही अचेत हो गई। दो परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक नीरज के एक बेटा व दो बेटी हैं। सड़क हादसे में हुई घटना के बाद दो गांव में मातमी सन्नाटा छा गया है। क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा ने कहा कि सड़क हादसे में हुई तीन मौत के मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

