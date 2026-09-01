विद्यालय को आदर्श बनाने के लिए प्रधानाध्यापक सुनीत पांडेय को राज्य पुरस्कार
प्रधानाध्यापक सुनीत मित्र पांडेय को गोकुला प्राथमिक विद्यालय को आदर्श बनाने के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार मिलेगा। उन्होंने छात्रों को कॉन्वेंट स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की है।
जागरण संवाददाता, गोंडा। विकास खंड नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय गोकुला के प्रधानाध्यापक सुनीत मित्र पांडेय ने विद्यालय को जिले का आदर्श बनाने के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों से विद्यालय ने नई दिशा में कदम बढ़ाया है। सुनीत का चयन बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए किया गया है, जो उन्हें पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर प्रदान किया जाएगा।
सुनीत के पिता, शर्म मित्र पांडेय, एक आदर्श शिक्षक हैं, जबकि उनकी माता का निधन हो चुका है। सुनीत का चयन 11 फरवरी 2009 को सहायक अध्यापक के पद पर हुआ था, और 11 जुलाई 2013 को उन्हें प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति मिली।
सुनीत को पहले भी जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षक सम्मान और विधायक द्वारा प्रशस्ति पत्र जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
विद्यालय में वर्तमान में 196 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, और सुनीत का लक्ष्य विद्यार्थियों को कान्वेंट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षकों ने उनके राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन पर बधाई दी है।