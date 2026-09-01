विद्यालय को आदर्श बनाने के लिए प्रधानाध्यापक सुनीत पांडेय को राज्य पुरस्कार

जागरण संवाददाता, गोंडा। विकास खंड नवाबगंज के प्राथमिक विद्यालय गोकुला के प्रधानाध्यापक सुनीत मित्र पांडेय ने विद्यालय को जिले का आदर्श बनाने के लिए संघर्ष किया। उनके प्रयासों से विद्यालय ने नई दिशा में कदम बढ़ाया है। सुनीत का चयन बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए किया गया है, जो उन्हें पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर प्रदान किया जाएगा।

सुनीत के पिता, शर्म मित्र पांडेय, एक आदर्श शिक्षक हैं, जबकि उनकी माता का निधन हो चुका है। सुनीत का चयन 11 फरवरी 2009 को सहायक अध्यापक के पद पर हुआ था, और 11 जुलाई 2013 को उन्हें प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति मिली।