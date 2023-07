Terrorist In UP मुंबई से गिरफ्तार किया गया आइएसआइ एजेंट मुहम्मद रईस का साथी सलमान वजीरगंज थानाक्षेत्र के धनेश्वरपुर ग्राम पंचायत के दुआबा गांव का रहने वाला है। सलमान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में रईस का साथ देता था। एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) ने सलमान को बीते शनिवार मुंबई से गिरफ्तार क‍िया था। वहीं प‍िता का कहना है क‍ि पता नहीं वो कैसे आतंकी का साथी बन गया।

गोंडा, [गुरुवेंद्र मिश्र]। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ एजेंट मुहम्म्द रईस के साथी सलमान की गिरफ्तारी होने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गईं हैं। सलमान पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में रईस का साथ देता था। एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) ने सलमान को गत शनिवार की देर रात मुंबई से गिरफ्तार किया है। वजीरगंज थाना के धनेश्वरपुर ग्राम पंचायत के दुआबा गांव के रहने वाले मुहम्मद अली कहते हैं कि उनका बेटा सलमान निर्दोष है। वह आइएसआइ एजेंट का साथी कैसे बन गया यह बात उसे हजम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मुहम्मद अली के चार बेटे व एक बेटी मदरसा से जुड़े हैं। एक बेटा मदरसा में पढ़ा रहा है तो अन्य मदरसा से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसों का ऐसा लगाव भी क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बन गया है। सलमान के पिता मुहम्मद अली गांव में रहकर चूड़ी बेचने का काम करते हैं। वह पूर्व में मुंबई में रह कर भी यही काम करते थे। मुहम्मद अली का भाई जाहिद में भी रोजी-रोटी के लिए मुंबई में रह रहा है। जाहिद मुंबई में कपड़े की सिलाई का काम करता है। उन्होंने बताया कि सलमान मुंबई में रहकर रंगाई-पोताई का काम करता है। मुंबई में ही उसकी दोस्ती रईस से हुई थी। मुहम्मद अली के पांच बेटे व एक बेटी है। बड़ा बेटा सद्दाम जोकाही गांव में संचालित एक मदरसा में पढ़ाता है। दूसरे नंबर के बेटे सलमान ने कक्षा दस की पढ़ाई कर कमाने के लिए करीब सात वर्ष पूर्व मुंबई चला गया था। मुहम्मद अली के तीन बेटे व एक बेटी मदरसा में पढ़ रहे हैं। इनमें से एक बेटा इटियाथोक के निकट महाराजगंज में संचालित मदरसा में पढ़ाई कर रहा है,जबकि अन्य गांव के पास स्थित मदरसा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुहम्मद अली का कहना है कि बेटा सलमान कभी कभी अपनी मां हुसैना के बैंक खाते में दो से चार हजार रुपये भेज देता था। शांत व एकांत में रहता था सलमान मुंबई से जब भी सलमान घर आता था तो वह घर में ही रहता था। वह किसी बात करना पसंद नहीं करता था। एकांत में रहने वाला सलमान कभी-कभी गांव के पास जमलापुर चौराहे तक जाकर वापस लौट आता था। ग्रामीणों कहना है कि इधर कुछ समय से सलमान गुमसुम रहने लगा था, जबिक पूर्व में वह ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ घर वाले अब सलमान का निकाह कराने के प्रयास में थे।

