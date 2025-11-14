गोंडा में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी श्रमिक की तस्वीर, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

संवाद सूत्र, वजीरगंज गोंडा। झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने के राजगीर के मौत का मामला सामने आया है। मृतक के स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस जांच में जुटी है। मृतक के पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वजीरगंज के हजरतपुर की रहने वाली बिट्टन ने दी गई तहरीर में कहा कि उनके पति रामचरन उर्फ संजय की गुरुवार की देर शाम तबीयत खराब हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्हें बुखार के साथ शरीर में तेज दर्द की समस्या थी। वह कोडर चौराहा स्थित झोलाछाप से दवा कराने गए। झोलाछाप से उपचार किया और इंजेक्शन लगाया इसके बाद वापस घर आए। घर पहुंचने पर उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के पांच बेटियां रजनी, मोहिनी, कामिनी, खुशी, दिव्या व एक बेटा आशीष है। अभी किसी की शादी नहीं हुई है।