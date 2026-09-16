गोंडा समेत 4 जिलों के 48784 लोगों को मिलेगा PM आवास योजना ग्रामीण का लाभ, अपने घर का सपना होगा पूरा

संवाद सूत्र, गोंडा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देवीपाटन मंडल में लक्ष्य का आवंटन हो गया है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48 हजार 784 पात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि, अभी तक पात्रों की अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है। शासन से निर्देश मिलते ही लाभार्थियों का आवास स्वीकृत किया जाएगा।



गांवों में रहने वाले बेघर गरीबों को पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक वर्ष पूर्व सर्वे कराया गया था।

आपलाइन सर्वे के बाद कई बार सत्यापन हुए, लेकिन अभी तक अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी है। वहीं, शासन ने

जिलेवार लक्ष्य आवंटित कर दिया है, लेकिन स्वीकृति को लेकर काेई निर्देश जारी नहीं किया गया है। देवीपाटन मंडल के गोंडा जिले में 12 हजार 348, बहराइच में 27 हजार 229, बलरामपुर में 2992 व श्रावस्ती जिले में 6215 पात्रों को लाभ दिया जाना है। चयनित लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये मिलेंगे। परियोजना निदेशक डीआरडीए सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि शासन से भौतिक लक्ष्य आनलाइन मिला है। उच्चाधिकारियों का निर्देश मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।