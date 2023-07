Gonda News update एसटीएफ की पूछताछ में मुहम्मद फरीद ने बताया कि कर्नलगंज सदर बाजार के रहने वाले मुहम्म्द शाहिद उर्फ मस्तान से वह ब्राउन शुगर लेकर बाराबंकी के महादेवा लोधैरा के रहने वाले मुहम्म्द कासिम को देने जा रहा था। मुहम्म्द शाहिद उर्फ मस्तान का नाम तस्करी से जुड़ने के बाद उसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगी।

Gonda News : कैसरगंज सांसद बृजभूषण के साथ मस्तान की फोटो वायरल; ब्राउन शुगर की तस्‍करी में जुड़ा है नाम

संसू, गोंडा : गत रविवार को स्पेशल टास्क फाेर्स ने करीब तीन करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर के साथ कर्नलगंज के सदर बाजार के रहने वाले मुहम्मद फरीद को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की पूछताछ में मुहम्मद फरीद ने बताया कि कर्नलगंज सदर बाजार के रहने वाले मुहम्म्द शाहिद उर्फ मस्तान से वह ब्राउन शुगर लेकर बाराबंकी के महादेवा लोधैरा के रहने वाले मुहम्म्द कासिम को देने जा रहा था। मुहम्म्द शाहिद उर्फ मस्तान का नाम तस्करी से जुड़ने के बाद उसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगी। वह किसी कार्यक्रम में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के नजर आ रहा है तो कहीं भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह के साथ। इसी तरह मस्तान की कई फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। इस बारे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव संजीव सिंह का कहना है कि मस्तान कैसरगंज लोक सभा क्षेत्र कर्नलगंज का रहने वाला है। किसी कार्यक्रम में आया होगा। पार्टी के कार्यक्रम में आने वाला क्या करता इसका पता पुलिस लगा सकती है। यदि वह दोषी है तो जांच कर पुलिस कार्रवाई करे।

Edited By: Mohammed Ammar