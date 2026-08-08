यूपी में 15 अगस्त से पहले e-KYC कराना जरूरी, वरना तीन गुना महंगे दाम पर मिलेगा LPG सिलिंडर

जागरण संवाददाता, कर्नलगंज, (गोंडा)। एलपीजी सिलिंडर के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य हो गया है। निर्धारित अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बायोमीट्रिक सत्यापन व ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अब ऐसे उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलिंडर भी व्यवसायिक यानी बाजार मूल्य की दर पर खरीदना पड़ेगा।

जो घरेलू सिलेंडर 14.2 किलो का 996.50 रुपये में मिल जा रहा है उसके व्यवसायिक हो जाने पर 2912.00रुपये देना होगा।( कीमत हर माह निर्धारित होती है)। वहीं एजेंसियों पर व्यवसायिक सिलेंडर नही बिक रहे है।



जिले में इंडेन की कुल 18 गैस एजेंसियों पर 2,11,145 एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 71,845 ग्राहकों का ई-केवाईसी सत्यापन लंबित है। कर्नलगंज स्थित मनोकामना गैस एजेंसी की ही बात करें, तो यहां कुल 27,778 पंजीकृत उपभोक्ताओं में से लगभग 10,000 ग्राहकों की केवाईसी प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

KYC जल्द कराना जरूरी एजेंसी संचालक नीरज अरोड़ा का कहना है कि समय कम है इसके बावजूद भी पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द केवाईसी पूरी कर ली जाए। वहीं केवल इंडेन ही नहीं, बल्कि जिले में बीपीसीएल की 48 एजेंसियों में 4 लाख 67 हजार उपभोक्ता है जहां 74 हजार केवाईसी होना है।

एचपीसीएल की 10 एजेंसी हैं, यहाँ भी हजारों उपभोक्ताओं का सत्यापन बाकी है। ऐसे ही रहा और जिन्होंने अगर केवाईसी नही कराई तो आने वाले समय में सस्ता मिलने वाला सिलेंडर तीन गुना महंगे दामों पर लेना होगा।



इंडेन के जिला विक्रय प्रबन्धक नकुल कैन व बीपीसीएल के अंकित जोनवाल का कहना है कि गैस एजेंसियों के संचालकों को जल्द से जल्द सत्यापन कराने के निर्देश है। उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर आधार कार्ड और बायोमीट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं।

खबरें और भी





