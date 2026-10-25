करवा चौथ पर बढ़ी घुंघरू वाली साड़ी और लहंगे की बिक्री, गोंडा में दुकानों पर उमड़ रहे खरीदार

जागरण संवाददाता, गोंडा। करवाचौथ को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पति-पत्नी के प्रेम के प्रतीक इस पर्व के लिए महिलाएं साड़ियां व लहंगे खरीद रही हैं। जार्जेट व सिल्क की साड़ियों के साथ सिफान की साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं। इस बार में घुघरू वाली साड़ियां भी आई हैं, जो महिलाओं को अधिक पसंद आ रही हैं।

सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्व रखने वाले पर्व करवा चौथ नजदीक है। इसके चलते बाजार में रौनक दिखने है। इनमें सुहाग का प्रतीक लाल रंग की साड़ी व सूट अधिक पसंद किया जा रहा है। महिलाएं अपनी पसंद के साड़ी और सूट खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचने लगी हैं।

त्योहार पर इस बार खास दिखने के लिए महिलाएं साड़ियां, सूट व लहंगा खरीद रही हैं। बाजारों में इस बार करवा चौथ के लिए शाटन सिल्क व सिफान की साड़ियों पर हाथ से हुई डिजाइन को महिलाएं अधिक पसंद कर रही हैं। काजीवरम, लक्ष्मीपति, फ्रेंडी सिल्क व क्रंजी साड़ियां भी खूब बिक रही हैं।

पीपल तिराहा स्थित साड़ी विक्रेता सत्यम ने बताया कि करवा चौथ पर नई सिल्क फेब्रिक में कट दाना वर्क महिलाओं को अधिक पसंद किया जा रहा है। साड़ियों के साथ पारंपरिक परिधानों के साथ डिजाइनर कपड़ों की खूब मांग है।