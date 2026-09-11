जननायक एक्सप्रेस से मानव तस्करी, ट्रेन में सहमे मिले 12 बच्चे; मजदूरी कराने ले जा रहे थे तस्कर

संवाद सूत्र, गोंडा। रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा की टीम ने मानव तस्करी के शक पर जननायक एक्सप्रेस को खंगाला तो उनको बड़ी सफलता मिली। जनरल कोच में डरे-सहमे बैठे 12 किशोर को मानव तस्कर मजदूरी कराने के लिए बिहार से हरियाणा ले जा रहे थे।

मानव तस्करी में जांच आगे बढ़ी तो बच्चों को मजदूरी के लिए बिहार से हरियाणा ले जाने का मामला सामने आया। टीम ने गोंडा रेलवे स्टेशन पर बच्चों को सुरक्षित उतारकर दो बाल तस्करों को गिरफ्तार किया। बच्चों को बिहार के मोतिहारी से कुरुक्षेत्र के पेहवा कस्बे में चावल मिल में मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था।

अपराध आसूचना शाखा प्रभारी निरीक्षक उदय राज ने बताया कि टीम ने ट्रेन संख्या 15211 में बरुआचक से गोंडा के बीच जांच की गई। सामान्य डिब्बे में बच्चों के साथ प्रमोद कुमार निवासी कटहा और विजय शाह निवासी मिथुनपुरा थाना मेहसी जिला मोतिहारी मिले। पूछताछ में दोनों ने बच्चों को हरियाणा ले जाने की बात स्वीकार की।