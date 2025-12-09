Language
    ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, खेत में शव फेंककर चालक फरार

    By Ajay Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    गोंडा के विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग पर एक अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चालक शव को खेत में फेंककर फरार हो गया। ग्रामीण ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोंडा। विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग स्थित बारामासी के पास अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चालक ने शव को खेत में फेंक दिया और ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया।

    बाइक पड़ी होने पर ग्रामीणों को दुर्घटना की जानकारी हुई। स्वजन व ग्रामीण विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कर्मी लोगों को समझा रहे हैं।

    विशुनपुर कला के रूपी के रहने वाले अमन मिश्र सोमवार की सुबह बेलसर गए थे। देरशाम को वह बाइक से वापस घर लौट रहे थे। गांव से एक किलोमीटर पहले विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग पर अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने बाइक में ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि ठोकर लगने से अमन की मौत हो गई।

    चालक ने शव को उठाकर खेत में फेंक दिया। मार्ग पर सन्नाटा होने का लाभ उठाकर चालक ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया। शव खेत में पड़ा रहा। थोड़ी देर बीतने के बाद ग्रामीण की नजर पड़ी, जिसके बाद उसने गांव में सूचना दी।

    दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को शव उठाने रोक दिया और मार्ग पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्वजन चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।