ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, खेत में शव फेंककर चालक फरार

जागरण संवाददाता, गोंडा। विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग स्थित बारामासी के पास अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से युवक की मौत हो गई। चालक ने शव को खेत में फेंक दिया और ट्रैक्टर-ट्राली लेकर फरार हो गया।

बाइक पड़ी होने पर ग्रामीणों को दुर्घटना की जानकारी हुई। स्वजन व ग्रामीण विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कर्मी लोगों को समझा रहे हैं।

विशुनपुर कला के रूपी के रहने वाले अमन मिश्र सोमवार की सुबह बेलसर गए थे। देरशाम को वह बाइक से वापस घर लौट रहे थे। गांव से एक किलोमीटर पहले विशुनपुर कला-मां वाराही देवी मार्ग पर अज्ञात ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने बाइक में ठोकर मार दी। बताया जा रहा है कि ठोकर लगने से अमन की मौत हो गई।