उत्तर प्रदेश के गोंडा में फर्जी दस्तावेज के सहारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी पाने वाली मह‍िला को पुल‍िस ने ग‍िरफ्तार क‍िया है। मह‍िला उमादेवी यादव पुरैना के सूर्यबली पुरवा की रहने वाली है। पुल‍िस ने बीते सितंबर माह में मह‍िला उमादेवी के खि‍लाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने कहा कि आरोपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने कहा कि आरोपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है।

Your browser does not support the audio element.

परसपुर (गोंडा), संवादसूत्र। कूटरचित दस्तावेज के सहारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी हथियाने वाली पुरैना के सूर्यबली पुरवा की उमादेवी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते सितंबर में पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा किया था। प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने कहा कि आरोपी मह‍िला कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। तीन गांव में मारपीट, सात आरोप‍ियों के खि‍लाफ मुकदमा सकरौर के शिवदीन चौबे पुरवा की सरस्वती व उनकी बहू मालती के साथ गांव के रहने वाले उदय तिवारी, डिब्बू तिवारी, राज व जीतन तिवारी ने मारपीट की। नायब पुरवा पसका के अजीत सिंह की पुरानी रंजिश में गांव के ही रमेश सिंह ने पिटाई की। उधर, राजापुर के उजागर पुरवा के अनिल कुमार सिंह को गांव के पदुम नरायन तिवारी व आदर्श तिवारी ने मारापीटा व जान से मारने की धमकी दी है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि तीन गांव में हुई मारपीट में सात आरोपितों पर मुकदमा किया गया है।

Edited By: Vinay Saxena