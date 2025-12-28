गोंडा के इस विधानसभा में एक लाख मतदाताओं के कटेंगे नाम, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट का होगा प्रकाशन

जागरण संवाददाता, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत सबसे ज्यादा एक लाख मतदाताओं के नाम सदर विधानसभा क्षेत्र में कटेंगे। एसआइआर से पहले जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25.52 लाख थी, जो अब घटकर 20.82 लाख हो जाएगी। मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। जिले में एसआइआर के तहत में 81.60 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन हुआ है, इनमें से 6.07 प्रतिशत प्रपत्रों की मैपिंग वेबसाइट पर नहीं हो सकी है। सबसे ज्यादा नो मैपिंग वाले मतदाता तरबगंज व सबसे कम गौरा विधानसभा क्षेत्र में है।

जबकि, 18.40 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का संग्रहण नहीं किया जा सकता है, इनमें मृतक, दूसरे जगह चले जाने वाले, एक से कई स्थानों पर दर्ज मतदाता शामिल हैं। इन मतदाताओं का नाम सूची से हटाने की कार्यवाही चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि एसआइआर का कार्य पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, इसके बाद दावा, आपत्तियां ली जाएंगी।

एसआइआर का गणित लोकसभा क्षेत्र-02

विधानसभा क्षेत्र-07

एसआइआर के पहले मतदाता-2552007

मृतक-105356

विस्थापित-193346

लापता-106684

डुप्लीकेट-48770

अन्य-15460

हटे मतदाता-469646

अवशेष मतदाता-2082369 किस विधानसभा क्षेत्र में घटेंगे कितने मतदाता विधानसभा-संख्या

मेहनौन-63000

गोंडा सदर-100562

कटराबाजार-61439

कर्नलगंज-56629

तरबगंज-61819

मनकापुर-63114

गौरा-63074

योग-469637 1.54 लाख मतदाताओं को भेजी जाएगी नोटिस जिले में एसआइआर के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण न देने वाले एक लाख 54 हजार 859 मतदाताओं को प्रशासन नोटिस जारी करेगा। इन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र में स्वयं या अपने सगे संबंधी के वर्ष 2003 के एसआइआर का विवरण नहीं भरा है।