    गोंडा के इस विधानसभा में एक लाख मतदाताओं के कटेंगे नाम, 31 दिसंबर को ड्राफ्ट का होगा प्रकाशन

    By Varun Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    गोंडा में विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक एक लाख मतदाताओं के नाम काटे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत सबसे ज्यादा एक लाख मतदाताओं के नाम सदर विधानसभा क्षेत्र में कटेंगे।

    एसआइआर से पहले जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25.52 लाख थी, जो अब घटकर 20.82 लाख हो जाएगी। मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा।

    जिले में एसआइआर के तहत में 81.60 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन हुआ है, इनमें से 6.07 प्रतिशत प्रपत्रों की मैपिंग वेबसाइट पर नहीं हो सकी है। सबसे ज्यादा नो मैपिंग वाले मतदाता तरबगंज व सबसे कम गौरा विधानसभा क्षेत्र में है।

    जबकि, 18.40 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का संग्रहण नहीं किया जा सकता है, इनमें मृतक, दूसरे जगह चले जाने वाले, एक से कई स्थानों पर दर्ज मतदाता शामिल हैं।

    इन मतदाताओं का नाम सूची से हटाने की कार्यवाही चल रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि एसआइआर का कार्य पूरा हो गया है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, इसके बाद दावा, आपत्तियां ली जाएंगी।

    एसआइआर का गणित

    • लोकसभा क्षेत्र-02
    • विधानसभा क्षेत्र-07
    • एसआइआर के पहले मतदाता-2552007
    • मृतक-105356
    • विस्थापित-193346
    • लापता-106684
    • डुप्लीकेट-48770
    • अन्य-15460
    • हटे मतदाता-469646
    • अवशेष मतदाता-2082369

    किस विधानसभा क्षेत्र में घटेंगे कितने मतदाता

    • विधानसभा-संख्या
    • मेहनौन-63000
    • गोंडा सदर-100562
    • कटराबाजार-61439
    • कर्नलगंज-56629
    • तरबगंज-61819
    • मनकापुर-63114
    • गौरा-63074
    • योग-469637

    1.54 लाख मतदाताओं को भेजी जाएगी नोटिस

    जिले में एसआइआर के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण न देने वाले एक लाख 54 हजार 859 मतदाताओं को प्रशासन नोटिस जारी करेगा। इन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र में स्वयं या अपने सगे संबंधी के वर्ष 2003 के एसआइआर का विवरण नहीं भरा है।

    नो मैपिंग वाले सबसे ज्यादा मतदाता तरबगंज व सबसे कम गौरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मेहनौन में 18 हजार 188, गोंडा सदर में 29 हजार 683, कटराबाजार में 23 हजार 289, कर्नलगंज में 26 हजार 703, तरबगंज में 31 हजार 339, मनकापुर में 14 हजार 693 व गौरा विधानसभा क्षेत्र में दस हजार 964 नो मैपिंग वाले मतदाता हैं।