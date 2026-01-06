गोंडा में SIR के बाद घट गए 4.69 लाख मतदाता, 1.55 लाख को भेजा जाएगा नोटिस







संवाद सूत्र, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत जिले में 4.69 लाख मतदाता घट गए हैं। सबसे ज्यादा एक लाख मतदाताओं के नाम सदर विधानसभा क्षेत्र में काटे गए हैं। एसआईआर से पहले जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25.52 लाख थी, जो अब घटकर 20.82 लाख हो गई है।

मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया। नो मैपिंग वाले 1.55 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। 11 जनवरी को बीएलओ सभी बूथों पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे। मतदाता सूची की एक-एक प्रति राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है।



जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दावा/आपत्ति लेने का कार्य शुरू हो गया है। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम में सूची दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते

हैं। उन्होंने एलबीएस डिग्री कालेज में मतदाता पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ किया।

एसआईआर को लेकर अब तहसील में एसडीएम ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार, एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता, नेहा मिश्रा, अवनीश त्रिपाठी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. रजी, भाजपा जिला महामंत्री राकेश तिवारी, कांग्रेस मीडिया प्रभारी शिवकुमार दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्र उपस्थित रहे।



