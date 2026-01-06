गोंडा में SIR के बाद घट गए 4.69 लाख मतदाता, 1.55 लाख को भेजा जाएगा नोटिस
गोंडा जिले में विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत 4.69 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे कुल मतदात ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत जिले में 4.69 लाख मतदाता घट गए हैं। सबसे ज्यादा एक लाख मतदाताओं के नाम सदर विधानसभा क्षेत्र में काटे गए हैं। एसआईआर से पहले जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 25.52 लाख थी, जो अब घटकर 20.82 लाख हो गई है।
मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने किया। नो मैपिंग वाले 1.55 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। 11 जनवरी को बीएलओ सभी बूथों पर मतदाता सूची पढ़कर सुनाएंगे। मतदाता सूची की एक-एक प्रति राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दावा/आपत्ति लेने का कार्य शुरू हो गया है। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम में सूची दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते
हैं। उन्होंने एलबीएस डिग्री कालेज में मतदाता पंजीकरण केंद्र का शुभारंभ किया।
एसआईआर को लेकर अब तहसील में एसडीएम ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार, एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता, नेहा मिश्रा, अवनीश त्रिपाठी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. रजी, भाजपा जिला महामंत्री राकेश तिवारी, कांग्रेस मीडिया प्रभारी शिवकुमार दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद मिश्र उपस्थित रहे।
नंबर गेम
लोकसभा क्षेत्र- 02
विधानसभा क्षेत्र- 07
एसआईआर के पहले मतदाता- 2552007
मृतक- 105356
विस्थापित- 193340
लापता- 106681
डुप्लीकेट- 48770
अन्य- 15490
हटे मतदाता- 469637
अवशेष मतदाता- 2082370
किस विधानसभा क्षेत्र में कितने घटे मतदाता
मेहनौन में 63 हजार, गोंडा सदर में एक लाख 562, कटराबाजार में 61439, कर्नलगंज में 56 हजार 629, तरबगंज में 61 हजार 819, मनकापुर में 63 हजार 114, गौरा में 63 हजार 74 मतदाता का नाम कट गया है।
अब किस विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता
विधानसभा- पुरुष- महिला- अन्य- योग
मेहनौन- 176717- 141647- 05- 318396
गोंडा सदर- 143755- 118922- 20- 262697
कटराबाजार- 190244- 158587- 01- 348832
कर्नलगंज- 157354- 130483- 12-287849
तरबगंज- 175154- 144470- 10-319634
मनकापुर- 150884- 122970- 00- 273854
गौरा- 151635- 119472-01- 271108
योग- 1145743- 936578- 49- 2082370
तरबगंज में नो मैपिंग वाले सबसे ज्यादा मतदाता
जिले में एसआईआर के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची का विवरण न देने वाले एक लाख 55 हजार 261 मतदाताओं को प्रशासन नोटिस जारी करेगा। इन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र में स्वयं या अपने सगे संबंधी के वर्ष 2003 के एसआईआर का विवरण नहीं भरा है। नो मैपिंग वाले सबसे ज्यादा मतदाता तरबगंज व सबसे कम गौरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। प्रशासन पत्येक मतदाता को नोटिस जारी करेगा। सुनवाई के लिए बूथवार एईआरओ तैनात किए गए हैं। जवाब के साथ मतदाताओं को साक्ष्य के रूप में 13 प्रमाण प्रत्र में कोई दो जमा करना होगा।
