गोंडा में दोस्त बनकर ट्रेन में जहरखुरानी करने वाले गिरोह का राजफाश, RPF ने तीन को किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण गोंडा। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) व रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की संयुक्त टीम ने ट्रेन में यात्रियों को जहरखुरानी का शिकार बनाने वाले गिरोह का राजफाश किया है। तीन आरोपित पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर दिनाजपुरके थाना खालपुकुर के शवतवारी चैनपुर निवासी मुहम्मद जमील, खुलाबस्ती पांचोरसिया निवासी मुहम्मद अंसार व बिहार के जिला किसनगंज के थाना कोचाधामन के ग्राम याकूबसोथा निवासी सलीम खान को पकड़ा गया है।

आरोपितों की निशानदेही पर ट्रेन में चोरी की गई सामग्री व 66 टेबलेट नशीली दवाएं बरामद की गई। जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार यादव ने बताया कि छपरा जीआरपी थाने में दो फरवरी को जहरखुरानी का मुकदमा दर्ज किया गया। 13 मार्च को मामला यहां भेज दिया गया। पीड़ितों से मिलकर पूछताछ व जांच किया गया, जिसमें प्रकाश में आया कि तीन आरोपितों का जहरखुरानी गिरोह सक्रिय है, जो रेल यात्रियों से बातचीत करके, दोस्त बनाकर चाय/बिस्किट खिलाकर या कोई पेय पदार्थ पिलाकर बेहोश कर देते हैं।