गोंडा में बाग में मिला किशोर का शव, एक साल पहले पिता ने की थी आत्महत्या

जागरण संवाददाता, गोंडा। सोमवार शाम को साथियों के साथ निमंत्रण में गए किशोर का गांव के बाहर बाग में शव मिला है। एक वर्ष पहले किशोर के पिता ने भी फांसी लगाकर जान दे दी थी। ग्राम पंचायत जमथरा नौवन पुरवा निवासी बड़े भाई लल्लू ने बताया कि उनका छोटा भाई कप्तान सोमवार की शाम को बाइक से दो साथियों के साथ बगल के गांव में निमंत्रण में जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक मार्ग दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक पर सवार सभी लोगों को चोटें आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निमंत्रण से उसके दो साथी तो घर चले आए लेकिन कप्तान घर वापस नहीं आया। उसकी काफी खोज की। मंगलवार की सुबह गांव से बाहर बाग में आम के पेड़ के नीचे झाड़ी में शव मिला। आधी रस्सी पेड़ पर व आधी रस्सी गले में लिपटी थी। मृतक किशोर के पिता शेषराम ने करीब एक वर्ष पहले फांसी लगाकर जान दे दिया था।