    पंचायत भवन में लेखपाल के लिए बनेगा अलग से कक्ष, सर्वे शुरू; मांगी गई रिपोर्ट

    By Varun Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:46 PM (IST)

    राजस्व परिषद ने ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहल की है। गोंडा सहित 57,695 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन में लेखपाल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोंडा। ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राजस्व परिषद ने कवायद शुरू कर दी है। अब ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन में अलग से लेखपाल के लिए कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। राजस्व परिषद ने गाेंडा समेत अन्य जिलों की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों की दो बिंदुओं पर रिपोर्ट डीएम से मांगी है।

    दो बिंदु पर मांगी गई है रिपोर्ट

    राजस्व परिषद की प्रभारी अधिकारी अंजू कटियार ने दो बिंदुओं पर पर सूचना मांगी है। पंचायत भवन परिसर में स्थल उपलब्धता के संबंध में क्या सर्वे किया गया है, ग्राम पंचायत एवं हल्का की सीमा एक समान नहीं होती है, मुख्यालय किस प्रकार तय किया जाएगा, इन बिंदुओं पर सूचना मांगी है।

    लेखपाल के बैठने से कम होगा विवाद

    लेखपाल का कार्यालय ग्राम पंचायत स्तर पर न होने से ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। वर्तमान में लेखपाल तहसील में हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस में भी उपलब्धता कम रहती है। ग्रामीणों को उनसे मिलने के लिए तहसील का चक्कर लगाना पड़ता है। जमीन से संबंधी विवाद होने पर भी समय से निस्तारण नहीं हो पाता है।

    आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी परेशानी होती है। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष उमापति त्रिपाठी का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल के बैठने से गांवों में विवाद कम होंगे। लेखपाल के लिए अलग से कक्ष का निर्माण कराने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

    किस जिले में हैं कितनी ग्राम पंचायतें

    जिला संख्या
    गोंडा 1192
    बहराइच 1043
    बलरामपुर 793
    श्रावस्ती 397
    लखीमपुरखीरी 1164
    सुलतानपुर 979
    सीतापुर 1588
    लखनऊ 491
    अंबेडकरनगर 899
    हरदोई 1293
    अयोध्या 772
    अमेठी 682
    रायबरेली 980

     

    राजस्व परिषद से पंचायत भवन में लेखपाल के लिए अलग से कक्ष निर्माण को लेकर सूचना मांगी गई है। संबंधित तहसीलों के एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है।

    -महेश प्रकाश, मुख्य राजस्व अधिकारी, गोंडा