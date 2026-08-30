गोंडा: खतरे के निशान के करीब पहुंचीं सरयू- घाघरा, बारिश और बैराजों के पानी से फिर बिगड़ने लगे हालात

जागरण संवादादाता, गोंडा। गिरिजा व शारदा बैराज से लगातार अधिक पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर से सरयू-घाघरा नदी बढ़ने लगी हैं। एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी 20 सेंटीमीटर व अयोध्या में अयोध्या में सरयू नदी 26 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन वे दोनों लाल निशान छूने को बेकरार हैं। दोनों नदियों में ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है।मजलस्तर ऐसे ही बढ़ा तो नवाबगंज के दत्तनगर व साखीपुर के विभिन्न गावों में फिर से कटान शुरू हो जाएगी।

ढेमवाघाट में दत्तनगर के बाणी माझा साखीपुर के बाणी माझा, शुकुलपुरवा, चहलावा, तुलसीपुर माझा के अठाईसा, गोकुला समेत दस गांवों में कटान थमी हुई है लेकिन डूब चुकी फसलें सड़ रही हैं। जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर से सरयू नदी अपने अगल-बगल के खेत समेत फसलें अपने में समाहित करना शुरू कर देगी।