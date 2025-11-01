Language
    यूपी के इस जिले में 9 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, एक करोड़ 23 लाख रुपये आएगा खर्च

    By Raman Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    गोंडा जिले में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। पहली खेप में सात सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। गन्ना विभाग की दो सड़कों की भी मरम्मत होगी। गोंडा और बलरामपुर से भेजे गए प्रस्तावों में गोंडा की नौ सड़कें शामिल हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू होगा।

    यूपी के इस जिले में 9 सड़कों का होगा चौड़ीकरण। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, गोंडा। शासन को भेजे गए सड़कों की विशेष मरम्मत के प्रस्तावों को स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई है। पहली खेप में जिले की सात सड़कों के विशेष मरम्मत कार्य को स्वीकृति मिली है, जिनके गड्ढे भरकर उन्हें सुगम बनाने के लिए उन पर एक करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

    शासन से मिली स्वीकृति के अनुसार दुल्लापुर संपर्क मार्ग पर 26 लाख दो हजार, गूंगी देई पश्चिम मार्ग पर 29 लाख 47 हजार, देवरिया मूसापुर से खौदी संपर्क मार्ग पर 18 लाख 68 हजार, कठौवा संपर्क मार्ग पर 23 लाख 74 हजार, अलावल देवरिया मूसापुर से पिपरा लालच संपर्क मार्ग पर 13 लाख 90 हजार व इंदिरा पारा संपर्क मार्ग पर 14 लाख 71 हजार रुपये खर्च कर उन्हें फर्राटा भरने लायक बनाया जाएगा। इनके अलावा गन्ना विभाग की दो सड़कें गन्ना विभाग की स्वीकृति हुई हैं।

    इनमें 35 लाख 68 हजार से सांगीपुर सड़क से मंगरावा संपर्क मार्ग व 21 लाख चार हजार से सांगीपुर तिनोहना संपर्क मार्ग के विशेष मरम्मत कराई जाएगी।

    गोंडा व बलरामपुर से भेजे गए विशेष मरम्मत के प्रस्तावों की पहली खेप में गोंडा की नौ सड़कें स्वीकृत हुई हैं। जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत शुरू हो जाएगी।
    - योगेंद्र सिंह,अधीक्षण अभियंता