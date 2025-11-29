Language
    झपकी आने पर हैंडब्रेक पकड़ लिया, बेकाबू होकर कार पलटी; यूपी में गौना लेने जा रहे दूल्हे की मौत

    By Amit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:39 PM (IST)

    गोंडा में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दूल्हे समेत दो लोगों की मौत हो गई और छह घायल हो गए। एक घटना में, गोंडा-लखनऊ मार्ग पर एक कार पलटने से दूल्हे की जान चली गई। दूसरी घटना में, एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। अलग-अलग मार्ग दुर्घटनाओं में दूल्हे समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, छह लोग घायल हैं। परिवारीजन का रो-रोकर हाल बेहाल है।

    गोंडा-लखनऊ मार्ग पर नगर कोतवाली के एससीपीएम कालेज के सामने अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई, जिसमें सवार सात लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि लखनऊ के सिटी स्टेशन पत्थर वाली गली निवासी अबू आमिर की शादी 24 नवंबर को इटियाथोक निवासी इलियास की बेटी सुमैया के साथ शादी हुई थी।

    28 नवंबर को गौना जाना था। शुक्रवार को दूल्हा आमिर अपनी भाभी निदा, भतीजे किंजा व हम्माद, बहन उज्मा परवीन, भांजे अली व उजैफा के साथ इटियाथोक जा रहे थे। रास्ते में एससीपीएम पुलिस चौकी के समीप अबू आमिर को झपकी आ गई। आंख खुली तो उसका हाथ हैंडब्रेक पर चला गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

    स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने सभी को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ में दूल्हे आमिर की उपचार के दौरान मौत हो गई। अन्य घायलों को उपचार चल रहा है।

    पंड़रीकृपाल : कोतवाली देहात के मुडेरवा कला गांव के पास शुक्रवार की रात इटियाथोक थाना रमवापुर गोविंदा के रहने वाले ताहिर अली बाइक से घर की तरफ जा रहे थे। बहराइच की तरफ से आ रही कार ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

    देहात पुलिस ने मृतक के पिता याद अली की तहरीर पर बहराइच जिले के विशेश्वरगंज निवासी गाड़ी चालक राजेश प्रकाश चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।