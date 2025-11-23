Language
    Gonda Road Accident: सड़क दुर्घटना में किसान समेत दो की मौत, दो युवक घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    गोंडा जिले में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में किसान समेत दो लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। पहली घटना में, कर्नलगंज-परसपुर मार्ग पर एक ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। दूसरी घटना गोंडा-अयोध्या हाईवे पर हुई, जहाँ एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बाएं से मृतक सुरेश यादव और घायल लाल बहादुर यादव। जागरण

    संवाददाता सूत्र, जागरण गोंडा। जिले के अलग-अलग मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटना में किसान समेत दो की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हीरापुर शाहपुर के जयलाल पुरवा निवासी डिप्टी कश्यम शनिवार की रात में नियंत्रण से वापस घर लौट रहे थे।

    कर्नलगंज-परसपुर मार्ग स्थित चकरौत में पान खाने के लिए सड़क पार कर दुकान पर जा रहे थे। ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। लौव्वा वीरपुर के पीड़ी तिवारी पुरवा निवासी सुरेश यादव बाइक से भाई लाल बहादुर यादव के साथ शनिवार रात करीब साढ़े बारह बजे बारात से वापस घर लौट रहे थे।

    गोंडा-अयोध्या हाईवे स्थित नकहा पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से ठोकर मार दी जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अयोध्या के श्रीराम अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने बड़े भाई सुरेश यादव को मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई का उपचार चल रहा है। धानेपुर में अमित वर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए।

    अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि मौत की सूचना मिली है। संबंधित थानाध्यक्षों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।