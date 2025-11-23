Gonda Road Accident: सड़क दुर्घटना में किसान समेत दो की मौत, दो युवक घायल

संवाददाता सूत्र, जागरण गोंडा। जिले के अलग-अलग मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटना में किसान समेत दो की मौत हो गई। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हीरापुर शाहपुर के जयलाल पुरवा निवासी डिप्टी कश्यम शनिवार की रात में नियंत्रण से वापस घर लौट रहे थे।

कर्नलगंज-परसपुर मार्ग स्थित चकरौत में पान खाने के लिए सड़क पार कर दुकान पर जा रहे थे। ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। लौव्वा वीरपुर के पीड़ी तिवारी पुरवा निवासी सुरेश यादव बाइक से भाई लाल बहादुर यादव के साथ शनिवार रात करीब साढ़े बारह बजे बारात से वापस घर लौट रहे थे।

गोंडा-अयोध्या हाईवे स्थित नकहा पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक में पीछे से ठोकर मार दी जिसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अयोध्या के श्रीराम अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने बड़े भाई सुरेश यादव को मृत घोषित कर दिया। छोटे भाई का उपचार चल रहा है। धानेपुर में अमित वर्मा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए।