गोंडा में बस और कार की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन की दर्दनाक मौत, भाई-बहन घायल

संवाद सूत्र, वजीरगंज (गोंडा)। गोंडा-अयोध्या हाईवे स्थित चंदापुर के पास उत्तराखंड की बस व कार में हुई आमने-सामने भिड़ंत में मां-बेटे समेत तीन की मौत हो गई। जबकि, भाई-बहन घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के लिए रेफर किया। यहां से दोनों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है।

आवास विकास कॉलोनी निवासी नितिन अग्रवाल की चार दिसंबर को शादी थी, जिसमें शामिल होने के लिए उनके रिश्तेदार आए थे। रविवार की सुबह नितिन ब्रेजा कार से बहन नेहा, बहनोई अक्षत अग्रवाल, बहनोई की मां नीता, मौसेरे भाई आशू अग्रवाल व भांजी आन्या को लेकर अयोध्या हवाई अड्डा जा रहे थे। सभी को अयोध्या एयरपोर्ट से बेंगलुरु जाना था।