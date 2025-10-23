UP में कार और रोडवेज बस में आमने-सामने टक्कर, जेठ-बहू की मौत; अयोध्या दर्शन करने जा रहा था परिवार

संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा-बलरामपुर मार्ग स्थित गिलौली गांव के पास कार व आलम बाग डिपो की रोडवेज बस में आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार जेठ व बहू की मौत हो गई है। तीन बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों को जिला मुख्यालय स्थित एससीपीएम हास्पिटल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चालक बस को छोड़कर फरार हो गया है। मृतक के स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस जांच कर रही है। बलरामपुर के पूरब टोला मुहल्ले के रहने वाले नीरज श्रीवास्तव कार से छोटे भाई की पत्नी हिना श्रीवास्तव, बेटे अयांश, भतीजे डुग्गू व ओमी को लेकर अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे। गोंडा-बलरामपुर मार्ग स्थित गिलौली गांव के पास कार की सामने से आ रही रोडवेज बस से टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी तेज की थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। नीरज व उनकी बहू हिना की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कार से पांचों को लोगों को बाहर निकाला। घायलों को मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय लाया गया।