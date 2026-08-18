गोंडा में 415 पीआरडी जवानों का बढ़ा मानदेय, कैशलेस इलाज की भी मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, गोंडा। प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को अब प्रतिदिन 500 रुपये की जगह 600 रुपये मानदेय मिलेगा। जिले के 415 पीआरडी जवानों को बढ़े हुए मानदेय के साथ ही पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ कराया। मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में कराया गया। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री के प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्र ने पीआरडी जवानों को इलाज की सुविधा व मानदेय में वृद्धि होने पर बधाई दी।