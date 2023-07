शिकायतकर्ता की मां ने बड़गांव स्थित डाकघर से 50 हजार रुपये की एनएससी (राष्ट्रीय बचत पत्र) क्रय किया था। सत्यापन के लिए सीबीआई ने जाल बिछाया। आरोपी को रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। परिसर की तलाशी लेने पर आरोपित के आवास से सात लाख रुपये व कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। आरोपित को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया।

पोस्टमास्टर के आवास से सात लाख रुपये नकदी व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

Your browser does not support the audio element.

गोंडा, जागरण संवाददाता। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नगर कोतवाली के बड़गांव डाकघर में तैनात पोस्टमास्टर राजाराम यादव के आवास से सात लाख रुपये नकदी व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। छह जुलाई को बड़गांव डाकघर से 12,500 रुपये रिश्वत लेते हुए पोस्टमास्टर को सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा था। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। एनएससी जारी करने के लिए दस हजार रुपये मांगे गए थे शिकायतकर्ता की मां ने बड़गांव स्थित डाकघर से 50 हजार रुपये की एनएससी (राष्ट्रीय बचत पत्र) क्रय किया था। सत्यापन के लिए सीबीआई ने जाल बिछाया। आरोपी को रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। परिसर की तलाशी लेने पर आरोपित के आवास से सात लाख रुपये व कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। आरोपित को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया है।

Edited By: Vinay Saxena