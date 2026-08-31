गोंडा में पुलिस अभिरक्षा से वांछित फरार, एसपी की सख्त कार्रवाई, चार पुलिसकर्मी निलंबित
गोंडा के परसपुर थाने से पुलिस अभिरक्षा से एक वांछित के फरार होने के मामले में चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।
HighLights
परसपुर थाने से वांछित आलोक सिंह पुलिस अभिरक्षा से भागा।
लापरवाही पर चार पुलिसकर्मी निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू।
थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक, हेड मोहर्रिर पर भी कार्रवाई की संस्तुति।
जागरण संवाददाता, गोंडा। परसपुर थाना परिसर से पुलिस अभिरक्षा में रखा गया वांछित के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने सख्त कार्रवाई की है। जांच में सुरक्षा और निगरानी में लापरवाही सामने आने पर चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वहीं, थानाध्यक्ष समेत तीन अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। ड्यूटी पर तैनात तीन होमगार्डों और एक पीआरडी जवान के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
30 अगस्त को परसपुर थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया राजाटोला निवासी वांछित आलोक सिंह फरार हो गया था। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई।
पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान पुलिस अभिरक्षा में तैनात कर्मियों की लापरवाही सामने आने पर आरक्षी अजय सिंह, आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी शुभम वर्मा और आरक्षी राहुल पासवान को निलंबित किया गया।
इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी, दिवसाधिकारी उपनिरीक्षक विजय बहादुर यादव और हेड मोहर्रिर आशुतोष पांडेय के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है।
ड्यूटी पर तैनात तीन होमगार्डों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को पत्र भेजा गया है। वहीं पीआरडी जवान के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला युवा कल्याण अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।