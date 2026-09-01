गोंडा में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर

जागरण संवाददाता, गोंडा। जिले की कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बड़ा फेरबदल किया है। जनहित एवं प्रशासनिक हित में 30 उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण करते हुए उन्हें पुलिस लाइन से अलग-अलग थानों और चौकी पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सभी स्थानांतरित उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नवीन तैनाती स्थल पर रवाना होकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। उप निरीक्षक राजेश दुबे को चौकी प्रभारी भवानीपुर खुर्द बनाया गया है। उप निरीक्षक सुदेश कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक इटियाथोक, जगन्नाथ यादव को थाना कोतवाली नगर व कमलेश सिंह यादव को कर्नलगंज भेजा गया है। मोहम्मद अहमद अंसारी, अयोध्या प्रसाद को मोतीगंज, ओंकार यादव को महिला थाना, जबकि गोपाल तिवारी और शारदा बख्श सिंह को खरगूपुर भेजा गया है। उप निरीक्षक रामभवन यादव और जयशंकर सिंह को धानेपुर भेजा गया है। उप निरीक्षक राजकुमार सिंह को कोतवाली देहात भेजा गया है। श्रीकांत सिंह और नंदलाल वर्मा को खोड़ारे, विभूति राय व श्यामनारायण यादव को तरबगंज, सीताराम दुबे व रामप्रकाश राय को वजीरगंज भेजा गया है।

रामायण सिंह यादव व जयप्रकाश मिश्र को उमरीबेगमगंज, जबकि सभाजीत राय को थाना कोतवाली नगर और विश्वम्भर मौर्य को थाना कर्नलगंज भेजा गया है। इसके अलावा कमल प्रजापति व जमालुद्दीन को थाना परसपुर, ओमप्रकाश यादव व गोपाल सिंह को कटराबाजार, अंजनी कुमार सिंह व हरेंद्र कुमार मिश्र को कौड़िया भेजा गया है।