गोंडा में पुलिस मुठभेड़ में गोतस्कर के पैर में लगी गोली, दो साथी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोंडा। गाय की बछिया गायब होने के मामले में तलाश कर रही कटराबाजार पुलिस और एसओजी-सर्विलांस टीम की मंगलवार रात बनगांव-कटराबाजार मार्ग पर तीन संदिग्धों से मुठभेड़ हो गई। आरोपितों ने घिरने पर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी।

जवाबी कार्रवाई में ग्राम मंगुरही निवासी कबीउल्लाह के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसके दो साथियों कौड़हा जगदीशपुर तेलिनपुरवा निवासी सुहेल व मंगुरही निवासी शमी को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। घायल कबीउल्लाह को मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि टेपरा मंगुरही निवासी श्रवण कुमार शुक्ल ने दी गई तहरीर में कहा कि उन्होंने मंगलवार को गाय और बछिया को खेत में खूंटे से बांधा था। शाम को लौटने पर बछिया गायब मिली। उन्होंने कुछ लोगों पर बछिया को काटकर उसका मांस बेचने का संदेह जताया था।