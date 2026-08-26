गोंडा में 19.47 करोड़ रुपए से संवरेंगी 30 सड़कें, 9 लाख लोगों का सफर होगा सुगम
गोंडा जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एमएमजीएसवाई) के तहत 30 सड़कों के सुधार के लिए 19 करोड़ 47 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
HighLights
गोंडा में 30 ग्रामीण सड़कों के लिए 19 करोड़ आवंटित।
एमएमजीएसवाई योजना से छह विधानसभा क्षेत्रों को लाभ।
लगभग नौ लाख लोगों का आवागमन होगा सुगम।
संवाद सूत्र, गोंडा। लोक निर्माण विभाग की महत्वाकांक्षी योजना एमएमजीएसवाई (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) ने जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों की 30 सड़कों की दशा सुधारने के लिए 19 करोड़ 47 लाख रुपये आवंटित किए हैं।
सदर, मनकापुर व गौरा विधानसभा में छह-छह व कटरा,तरबगंज व कर्नलगंज में चार-चार सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे करीब नौ लाख लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। यही नहीं पिछले आठ वर्ष से लटका उतरौला मार्ग का नवीनीकरण भी तेजी हो रहा है। इससे धानेपुर-बाबागंज समेत अन्य क्षेत्रवासियों के राह की दिक्कतें भी दूर हो जाएगी।
विधानसभा क्षेत्र-सड़क -निर्माण की स्वीकृत लागत -मिली धनराशि (लाख में)
- सदर-कुंदरखा छोटा नेवादा पिचरोड से डडवा दसवितया तक-106.86-36.51
- सदर-ग्रााम बहलोलपुर में मछली गांव रोंहांवा मार्ग- 208.11- 71.10
- सदर-कस्टुवा का मजरा मुरावनपुरवा मार्ग -183.71- 59.91
- सदर-भदुवा तरहर का मजरा मुरावनपुरवा मार्ग-190.35- 65.03
- सदर-सोहेलवा नहर मार्ग से सोनभरिया मार्ग -177.56 -60.66
- सदर-बैनिया में जद्दपुरवा से पसियनपुरवा मार्ग -112.70-38.50
- मनकापुर-कटहर बुटहनी-कालिका सिंहपुरवा मार्ग- 169.95- 58.07
- मनकापुर-कालिका सिंह चावल मिल से खपरहवा मार्ग-122.80-41.95
- मनकापुर-तिलरहवा सड़क से पंचायत भवन मार्ग- 154.08-52.64
- मनकापुर-ग्राम पंचायत बनघुसरा में कोरिनपुरवा मार्ग -113.61-38.82
- मनकापुर-अधियारी-जिगना मार्ग से महराजगांव मार्ग-123.84-42.31
- मनकापुर-कटहर- बुटहनी माग से बेलभरिया फार्म मार्ग-207.34- 70.84
- गौरा- राजस्व ग्राम खुटहन में जगदीशपुर तक -114.93-39.27
- गौरा-औसानी बुजुग का रामसाद डीह मार्ग-277.08-94.66
- गौरा-ग्राम पंचायत बखरवा से विश्नोहरपुर मार्ग-185.09- 63.23
- गौरा-फूलपुर महरागौरा मार्ग से खम्हरियाखुर्द मार्ग-125.75-42.96
- गौरा-बरईपुरवा-अमवा मार्ग -110.45- 37.73
- गौरा-राजवग्राम कूकनगर का मालीडीह मार्ग-219.13-74.87
- तरबगंज-दुर्जनपुर-बालेश्वरगंज मार्ग से दुर्जनपुरघाट तक-238.48-78.74
- तरबगंज-कादीपुर राजाराम चौराहा से चंदाकोट तक-317.04- 104.82
- तरबगंज-असईपुरवा संपर्क मार्ग से मिटठूपुरवा तक-206 .72-67.41
- तरबगंज-हरखापुर से मधवपुर-पंपापुरवा तक-1.94.33-63.33
- कटरा-कपूरपुर-मैजापुर मार्ग से छोटपुरवा तक-181.91-62.15
- कटरा-कटका का चईपुरवा तक-150.47-51.41
- कटरा-कटरा-कर्नलगंज से सुक्खनपुरवा-चौरी कटरा तक-283.76-92.56
- कटरा-खरगूपुर-इटियाथोक से देवरियाकला-धोबहा तक-261.77-89.43
- कर्नलगंज-दुल्लापुर तरहर में ललापुरवा होते डीहा तक -342.09-111.15
- कर्नलगंज-दुबाई मार्ग से गोसाईपुरवा तक-257.22-83.88
- कर्नलगंज-नयेपुरवा से वेदपुरवा तक-193.11-65.98
- कर्नलगंज-चौधरीपुरवा से नरायनपुर माझा तक-268.28-87.48
छह विधानसभा क्षेत्रों में 30 सड़केंं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत हुई हैं। इनके निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 19 करोड़ रुपये मिल गए हैं। इनके निर्माण से क्षेत्रवासियों का आवागमन आसान हो जाएगा।
योगेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता