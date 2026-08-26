गोंडा में 19.47 करोड़ रुपए से संवरेंगी 30 सड़कें, 9 लाख लोगों का सफर होगा सुगम

संवाद सूत्र, गोंडा। लोक निर्माण विभाग की महत्वाकांक्षी योजना एमएमजीएसवाई (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) ने जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों की 30 सड़कों की दशा सुधारने के लिए 19 करोड़ 47 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

सदर, मनकापुर व गौरा विधानसभा में छह-छह व कटरा,तरबगंज व कर्नलगंज में चार-चार सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे करीब नौ लाख लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। यही नहीं पिछले आठ वर्ष से लटका उतरौला मार्ग का नवीनीकरण भी तेजी हो रहा है। इससे धानेपुर-बाबागंज समेत अन्य क्षेत्रवासियों के राह की दिक्कतें भी दूर हो जाएगी।