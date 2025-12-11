तालाब में उतराता मिला दो दिनों से लापता श्रमिक का शव, मौत के कारणों की पड़ताल कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, गोंडा। दो दिन से लापता श्रमिक का गांव के बाहर तालाब में शव उतराता मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कौड़िया के बनगाई गांव निवासी सुरेश कनौजिया घर से दो दिन पहले सब्जी लाने की बात कहकर बाजार गए थे। शाम को घर वापस न आने पर स्वजनों ने खोजबीन शुरू किया लेकिन, उनका कहीं पता नहीं चल पाया।

इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसार कर उसकी तलाश की जा रही थी। गुरुवार को सुबह गांव के बाहर तालाब किनारे उसका शव दिखाई दिया। आधा शरीर में पानी में डूबा था और आधा शरीर बाहर उतरा रहा था। मृतक की पत्नी मीरा देवी ने पुलिस को जानकारी दी।