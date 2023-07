श्रीनगर में तैनात अजय प्रताप सिंह आतंकियों से लोहा लेते हुए शनिवार को बलिदान हो गए थे। देर रात बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव छिटवापुर पहुंचा। बलिदानी के साथी हवलदार शिवराम यादव पार्थिव शरीर लेकर घर तक आये थे। उन्होंने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कमांडर विप्लव व उप कमांडर अभिराम पंकज की अगुवाई में सैन्य अधिकारियों ने बलिदानी का सम्मान किया।

पत्‍नी बेटी और मां के साथ बल‍िदानी अजय प्रताप स‍िंंह।

कर्नलगंज (गोंडा), संवाद सूत्र। बलिदानी अजय प्रताप सिंह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। सैन्य सम्मान के साथ बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिदानी को श्रद्धांजलि देते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी व सड़क का नामकरण बलिदानी के नाम पर करने की घोषणा की है। श्रीनगर में बल‍िदान हो गए थे अजय प्रताप स‍िंह श्रीनगर में तैनात अजय प्रताप सिंह आतंकियों से लोहा लेते हुए शनिवार को बलिदान हो गए थे। देर रात बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव छिटवापुर पहुंचा। बलिदानी के साथी हवलदार शिवराम यादव पार्थिव शरीर लेकर घर तक आये थे। उन्होंने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कमांडर विप्लव व उप कमांडर अभिराम पंकज की अगुवाई में सैन्य अधिकारियों ने बलिदानी का सम्मान किया। पार्थि‍व शरीर से लिपटकर रोने लगीं बूढ़ी मां लखनऊ से सीआरपीएफ निरीक्षक रोहित शुक्ल बलिदानी का पार्थिव शरीर लेकर सैन्य वाहन से सम्मान के साथ घर पहुंचे। मां धर्म दुलारी सिंह, पत्नी प्रीति सिंह ,बहन नीलम सिंह व अनुपमा सिंह, हरिश्चंद्र सिंह, जयचंद्र सिंह बलिदानी का पार्थिव शरीर देखते ही रोने लगे। पूरे गांव में कोहराम मच गया। रविवार को सुबह सीआरपीएफ जवानों ने शहीद के बड़े भाई अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ बड़कऊ को तिरंगा भेंट कर बलिदानी को सम्मान दिया। शव से लिपटकर बूढ़ी मां रोने लगीं। बड़े भाई ने क‍िया अंतिम संस्कार बलिदानी पिता के पार्थिव शरीर पर ढाई साल की बच्ची अदिति के हाथों फूल डलवाते ही वह रोने लगी। वहीं, अपने सुहाग को तिरंगे में लिपटा देख बलिदानी की पत्नी बदहवास होकर गिर पड़ीं। सशस्त्र जवानों ने बलिदानी को सलामी दी। बड़े भाई फौजी अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ बड़कऊ ने अंतिम संस्कार किया। छोटे भाई फौजी अखिलेन्द्र प्रताप भी रोते दिखे।

