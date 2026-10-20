गोंडा में विसर्जन के दौरान घाघरा नदी में बड़ा हादसा, एक श्रद्धालु की मौत; लापता लोगों की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, गोंडा। मंगवार की शाम प्रतिमा विसर्जन के दौरान के लक्ष्मनपुर घाघरा नदी में 5 लोग डूब गए। इसमें एक श्रद्धालु का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दो श्रद्धालु लापता है। वही 2 श्रद्धालुओं को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। गोताखोरों की मदद से लापता श्रद्धालुओं की तलाश की जा रही है।

तरबगंज के भैरमपुर गांव के रहने वाले सुमित प्रजापति, अभिषेक तिवारी, रामविलास प्रजापति, रघुवर व प्रदीप गांव में स्थापित दुर्गा प्रतिमा को लेकर विसर्जन के लिए लक्ष्मनपुर के घाघरा नदी गए थे। इनके साथ गांव के अन्य लोग भी थे। विसर्जन के दौरान पांचों लोग नदी में डूबने लगे। लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। रघुवर व प्रदीप को बाहर निकाल लिया गया।

अभिषेक व रामविलास लापता है। जबकि सुमित का शव बरामद कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने बताया कि दो को अस्पताल भेजा गया है। उनकी हालत नाजुक है। एक शव बरामद कर लिया गया है। दोनों लापता श्रद्धालुओं की खोज गोताखोर कर रहे हैं। वही गांव में घटना के बाद लोग स्तब्ध है। परिवार के लोगों का रो-रोकर हाल बेहाल है। वहीं धानेपुर के भैंसहवा घाट पर मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्राम पंचायत बिहुरी के मजरा शिवबक्श पुरवा के रहने वाले तुलाराम शुक्ल डूब गए है। इनकी तलाश की जा रही है।