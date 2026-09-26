गोंडा में अर्नब चक्रवात का कहर: पेड़ के नीचे दबकर दो दोस्तों की मौत, दंपती समेत चार घायल

जागरण टीम, गोंडा। तेज हवा के साथ हुई बारिश के दौरान पेड़ गिरने से दो दोस्तों की मौत हो गई। वहीं, मकान पर पेड़ गिरने से दंपती समेत चार लोग घायल हो गए। रेहराबाजार के सकरढ़िया बड़हरा भिठौरा निवासी इमरान अपने दोस्त खालिद के साथ बाबागंज से सामान खरीदकर वापस अपने घर जा रहे थे।

शुक्लागंज रेहराबाजार मार्ग पर राजापुर मुरव्वनगांव के पास सड़क पर टूटकर गिरा बिजली का तार बाइक में फंस गया। तार निकालते समय तेज हवा चलने के कारण आम का पेड़ गिर गया, जिसके नीचे दबकर दोनों युवकों की मौत हो गई।

वहीं, खरगूपुर के पिपराभोधर में मकान पर पीपल का पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर दीनदयाल गोस्वामी, उनकी पत्नी सुषमा, बेटी शुभी व बेटा देवांश घायल हो गए। हाईवे, मकान, दुकान व अन्य मार्गों पर करीब 5500 पेड़ गिर गए, जिससे दिनभर आवागमन प्रभावित रहा।

जिले में एक लाख हेक्टेयर में लगी धान, मक्का, गन्ना व सब्जी की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। जिले में 24 घंटे के भीतर 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम 30 सितंबर तक खराब रहने की आशंका है।

5500 पेड़ गिरने का अनुमान

900 बिजली के खंभे गिरे

200 छप्पर क्षतिग्रस्त

60 पक्के मकान को हुआ नुकसान

30 हजार हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान

40 हजार हेक्टेयर में गन्ने को नुकसान का अनुमान

10 हजार हेक्टेयर में मक्का की फसल को नुकसान

20 हजार हेक्टेयर में सब्जी की फसल को नुकसान टोल फ्री नंबर पर किसान दर्ज कराएं शिकायत बारिश व तेज हवा के कारण धान की फसल खेतों में गिर गई है, जिससे फसल सड़ने की आशंका है। गन्ना, मक्का व सब्जी की भी फसल को भी नुकसान हुआ है। इससे बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं।

किसान राकेश, सतीश, राम जियावन का कहना है कि चक्रवात के कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं। पूंजी डूब गई है। जिला कृषि अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि नुकसान की जानकारी मांगी गई है। फसल बीमा कराने वाले किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज कराएं।

जलनिकासी व्यवस्था चौपट शहर के पटेलनगर, आवास विकास कालोनी, मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर चिकित्सालय, छेदीपुरवा, कलेकट्रेट परिसर, मकार्थीगंज में जलजमाव है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जलनिकासी की व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

एडवायजरी जारी आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें, कार, बस या बंद वाहन में यात्रा कर रहें तो सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाए। टिन की छतों, होर्डिंग, क्षतिग्रस्त मकान, जर्जर पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभे, हाईटेंशन लाइन से दूर रहें, टूटी बिजली लाइनों, क्षतिग्रस्त सड़क व टूटे पेड़ से सावधान रहें।