UP Weather: सर्द हवाएं चलने से लुढ़कने लगा पारा, अब पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड
गोंडा में मौसम बदलने से ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गन्ना क्रय केंद्रों पर अलाव की व् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोंडा। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगा है। सर्द हवा चलने से अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गन्ना क्रय केंद्रों पर अलाव की व्यवस्था न होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। धूप का असर कम होने से ठंड महसूस की गई। दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। शाम होते ही ठंड का असर बढ़ गया।
आर्यनगर : बलरामपुर चीनी मिल के पठानाजोत गांव में संचालित गन्ना क्रय केंद्र गौनरिया-बी की पड़ताल की गई। यहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं थी। जिससे किसानों को ठंड के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पूरेसिद्धी मनोहर जोत गांव निवासी गन्ना किसान अवनींद्र मिश्र ने कहा कि एक सप्ताह से ठंड हो रही है, इसके बावजूद विभाग द्वारा अलाव जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अलाव जलवाने की मांग मिल अधिकारियों से की गई है।
मोतीगंज : गन्ना क्रय केंद्र तेंदुआ भगत,पिपरा भिटौरा,कपिसा व दुर्जनपुर में अलाव व ठंड से बचाव के उपाय उपलब्ध नहीं थे। बैठने के लिए सिर्फ तौल लिपिक के लिए एक झोपड़ी रखी है, वह भी तीन तरफ से खुली हुई है। तेंदुआ भगत व दुर्जनपुर में तौल ठप थी।
किसानों ने बताया कि तेंदुआ भगत में ट्राला फंसा हुआ है। वहीं, दुर्जनपुर में गन्ना तौलने वाले श्रमिक भोजन करने गए थे। जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि चीनी मिल के अधिकारियों को गन्ना क्रय केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एक सप्ताह के तापमान की स्थिति
|तिथि
|अधिकतम
|न्यूनतम
|एक दिसंबर
|24.6
|9.5
|दो दिसंबर
|24.9
|10.0
|तीन दिसंबर
|25.5
|9.8
|चार दिसंबर
|24.5
|9.5
|पांच दिसंबर
|24.2
|8.8
|छह दिसंबर
|24.2
|9.0
|सात दिसंबर
|23.3
|9.0
नोट : अधिकतम व न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में है।
