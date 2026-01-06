Language
    गोंडा में सर्द हवा ने बढ़ाई मुश्किल, सात डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान; अभी और बढ़ेगी ठंड

    By Varun Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:27 PM (IST)

    News Article Hero Image



    जागरण टीम, गोंडा। सर्द हवा ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक ने अभी और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है।

    मंगलवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। सर्द हवा चलने से गलन बढ़ गई। दोपहर में निकली धूप भी बेअसर रही। शाम होते ही ठंड का असर बढ़ गया। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव के पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. उपेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। उन्होंने अभी तापमान में कमी आने की आशंका जताई है। कोहरे के कारण मंगलवार को सात ट्रेनें गाेंडा रेलवे स्टेशन पर विलंब से पहुंचीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    बाघ, कुशीनगर दो घंटा, गोरखपुर, अवध आसाम व ग्वालियर मेल तीन घंटा और वैशाली एक्सप्रेस चार घंटा,जबकि गोरखधाम सुपर फास्ट सुबह सात बजे की जगह शाम पांच बजे व दस घंटे लेट से गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंची।

    हलधरमऊ: ठंड होने के बावजूद गोंडा-लखनऊ मार्ग पर कही भी अलाव नहीं जल रहा है। लालपुर चंद्रभान, बालपुर जाट, बालपुर बाजार तिराहा, बलिदानी स्थल चौराहा, बालपुर पीएचसी पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। नैन कटौली गन्ना क्रय केंद्र पर अलाव न जलने से किसान ठिठुरते दिखे।

    मिल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सौरभकुमार गुप्त ने बताया कि मिल गेट सहित सभी क्रय केंद्रों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बताया कि तहसीलदार को हर चिह्नित स्थल पर लेखपाल के माध्यम से अलाव जलवाने का निर्देश दिया गया है। यदि कही नहीं जला है तो रिपोर्ट लेकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।