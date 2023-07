पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने विश्वनाथ गुप्ता निवासी सदर बाजार जगदीश निवासी असरना व जब्बार निवासी बाबूपुरवा को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल राजू मिश्र निवासी भंभुआ की हालत नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि चारों लोग पिकअप से किराने का सामान दूर दराज दुकानों पर आपूर्ति करने के लिए सुबह घर से निकले थे।

Gonda Accident : पेड़ से टकराई तेज रफ्तार पिकअप; तीन लोगों की दर्दनाक मौत

जासं गोंडा : हुजूरपुर-कर्नलगंज मार्ग पर कर्नलगंज कोतवाली के दत्तनगर मोड़ के पास गुरुवार की रात करीब नौ बजे हुई मार्ग दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों के सहयोग से घायलों को पिकअप से नीचे उतारा गया। पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने विश्वनाथ गुप्ता निवासी सदर बाजार, जगदीश निवासी असरना व जब्बार निवासी बाबूपुरवा को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल राजू मिश्र निवासी भंभुआ की हालत नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जाता है कि चारों लोग पिकअप से किराने का सामान दूर दराज दुकानों पर आपूर्ति करने के लिए सुबह घर से निकले थे। देर शाम वह चारों लोग हुजूरपुर से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में दत्तनगर मोड़ के पास पिकअप अनियंत्रित होकर खाईं में गिर कर पेड़ से टकरा गई। इसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए। देखा तो पिकअप से रोने-चिल्लाने की आवाज सुनाईं दी। इसके बाद वह लोग नीचे उतरकर घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस को मामले की सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने विश्वनाथ गुप्ता, जगदीश व जब्बार को मृत घोषित कर दिया है। जबकि राजू मिश्र की हालत को नाजुक बताते हुए गोंडा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

Edited By: Mohammed Ammar