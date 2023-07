बताया जा रहा है क‍ि मन मुताबिक शादी का रिश्ता तय न होने के कारण नाराज युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। कस्बा चौकी प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि गुरुवार की रात रेलवे कर्मी ने सूचना दी कि मूसेगंज गांव के पास मनकापुर-नबाबगंज रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है।

रेलवे ट्रैक पर म‍िला युवती का शव। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

Your browser does not support the audio element.

गोंडा, पीटीआई। गोंडा के मनकापुर क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। युवती का शव गुरुवार की रात रेलवे ट्रैक से बरामद क‍िया गया है। मनकापुर एसएचओ सुधीर कुमार स‍िंह ने बताया क‍ि युवती का शव रेलवे ट्रैक से गुरुवार की रात बरामद क‍िया गया है। शुरुआती जांच में मामला आत्‍महत्‍या का लग रहा है। युवती ने क्‍यों की आत्‍महत्‍या बताया जा रहा है क‍ि मन मुताबिक शादी का रिश्ता तय न होने के कारण नाराज युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। कस्बा चौकी प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि गुरुवार की रात रेलवे कर्मी ने सूचना दी कि मूसेगंज गांव के पास मनकापुर-नबाबगंज रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है। तय हो गई थी शादी छानबीन की गई तो वजीरगंज थाना के देवीपुर के पंचम ने शुक्रवार की सुबह मृतका की पहचान की। बताया कि उसकी बेटी रिंकी का विवाह तय किया गया था। इससे नाराज होकर कुछ दिन पूर्व वह अपने ननिहाल ग्राम बंदरहा बेलहा पुरवा चली गई थी। मृतका के पिता के मुताबिक, र‍िंकी गुरुवार की रात अपने नाना मुसई के घर से गायब हो गई थी। इसके बाद वह सब उसकी तलाश कर रहे थे। कोतवाल सुधीर सिंह ने कहा कि शव की पहचान होने के बाद विधिक कार्रवाई की गई। पूरे प्रकरण की छानबीन कराई जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena