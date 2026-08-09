पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट की राजनीति में आगे की राह, बोले- नहीं लड़ूंगा 2027 का विधानसभा चुनाव

जागरण संवाददाता, गोंडा। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपों से बाइज्जत बरी पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब खुलकर बल्लेबाजी कर रहे रहे हैं। उन्होंने रविवार को अपनी राजनीतिक पारी को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी और चुनाव लड़ने का भी एलान कर दिया।

कैसरगंज से भाजपा के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन राजनीति भी छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अभी छोटे मेकर हैं और आगे बड़े भी बन सकते हैं। भगवान ने हमें खुद मेकर बनाया है।

पूर्व सांसद ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि उनके बेटे अपनी सीट खाली करें और वह चुनाव लड़ें। पार्टी उनकी भूमिका तय करेगी। संभव है कि पार्टी एक-दो महीने में इस पर विचार करे। राम मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां इज्जत नहीं है, वहां बृजभूषण सिंह जाने वाला नहीं है।

किसी से मदद नहीं मांगी बृजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के दौरान मैंने न तो भाजपा के किसी नेता से मदद मांगी और न ही विपक्ष के किसी नेता को फोन किया। उन्होंने गले से हनुमान जी का लाकेट निकालकर शपथ लेते हुए कहा कि किसी से मदद नहीं मांगी।

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कार्रवाई करने का रास्ता खुलेगा पूर्व सांसद ने कहा कि हमें केस से बरी करने पर हाई कोर्ट जाना उनका (महिला पहलवानों) अधिकार है। वे वहां जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह यहां उनकी भद पिटी है, उससे ज्यादा भद हाईकोर्ट में पिटेगी। मानहानि का मुकदमा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी यह न्यायिक प्रक्रिया है। पहलवान हाईकोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट, जहां से वे असंतुष्ट होते हैं, वहां का रास्ता बंद होने के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने का रास्ता खुलेगा।

'चंदा चोरी' का मुद्दा चुनाव में नहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि इस बार लड़ाई होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि चुनावी परिस्थितियां पल-पल बदलती हैं और किसी के लिए भी चुनाव आसान नहीं होगा। 'चंदा चोरी' का मुद्दा चुनाव में नहीं रहेगा। चुनाव में एक तरफ मौजूदा सरकार अपने काम गिनाएगी और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की खामियां गिनाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अखिलेश अच्छा चुनाव लड़ें। उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए।