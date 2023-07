Cm Yogi Gonda Visit मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ आज तटबंध का निरीक्षण करने दोपहर को गोंडा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीपैड स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर कार से तटबंध का निरीक्षण करने चले गए। इसी दौरान सीएम योगी के कार्यक्रम स्‍थल पर रखी काफी मशीन तेज धमाके के साथ फट गई। ज‍िससे कार्यक्रम स्‍थल पर अफरा-तफरी मच गई। धमाके में दो लोग जख्‍मी हो गए।

Cm Yogi Gonda Visit: सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने गोंडा में तटबंध का निरीक्षण क‍िया (फाइल फोटो)

गोंडा, जासं। Cm Yogi Gonda Visit मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐली परसौली गांव स्थित तटबंध का निरीक्षण करने दोपहर 2.44 बजे पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीपैड स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर कार से तटबंध का निरीक्षण करने चले गए। इसी दौरान काफी मशीन में विस्फोट हो गया। इसमें दो लोग जख्मी हो गए। हेलीपैड से करीब 200 मीटर दूर बने पंडाल में मुख्यमंत्री को अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करनी थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पंडाल में काफी बनाने के लिए मशीन लगी थी। जैसे ही मुख्यमंत्री तटबंध के निरीक्षण के लिए निकले तो पंडाल में जोर का धमाका हो गया। पंडाल में अफरा तफरी मच गई। इस धमाके से दो लोग जख्मी हो गए। जांच में पाया गया कि काफी मशीन में प्रेशर अधिक होने की वजह से वह फट गई। सुरक्षा कर्मी व अधिकारी इस मामले की जांच करने में जुटे हैं। गनीमत यह रही कि उस समय मुख्यमंत्री नहीं मौजूद थे। वह निरीक्षण के लिए जा चुके थे,इसलिए पंडाल में अधिकारियों व लोगों की भीड़ भी कम रही। घायल में काफी विक्रेता व एक सुरक्षा कर्मी शामिल होना बताया जा रहा है। प्रशासन व पुलिस अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं।

Edited By: Prabhapunj Mishra