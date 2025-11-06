'धन्यवाद' के बहाने यूपी में बूथ को मजबूत कर रही बसपा, सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश

Language
    By Varun Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, गाेंडा। 13 साल से जिले की राजनीति में वनवास झेल रही बसपा नौ अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में आयोजित रैली की सफलता से गदगद है। कार्यकर्ताओं में उत्साह व भविष्य में खोए हुए जनाधार को वापस पाने की उम्मीद संजोकर पार्टी अब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जता रही है, इसके लिए बूथवार बैठकों का दौर शुरू हो गया है।

    बैठक में न सिर्फ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जताया जा रहा है बल्कि, सर्वसमाज को इस बात का भरोसा दिलाने की भी कोशिश हो रही है कि भाजपा को यूपी की सत्ता से सिर्फ बसपा ही हटा सकती है। बूथवार बैठकों का दौर दिसंबर तक चलेगा, इसके बाद पार्टी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी।

    तीन जोन में बांटी गई प्रत्येक विधानसभा

    बसपा ने संगठन की दृष्टि से जिले की प्रत्येक विधानसभा को तीन-तीन जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन में कोआर्डीनेटर की तैनाती की गई है, इसके अलावा दस बूथ पर एक सेक्टर बनाए गए हैं। सात विधानसभा क्षेत्रों को 21 जोन, 274 सेक्टर व 2726 बूथ में बांटकर संगठन को मजबूत किया जा रहा है।

     

    प्रदेश अध्यक्ष स्वयं संभाल रहे देवीपाटन मंडल के संगठन की कमान

     

    बसपा मुखिया ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को देवीपाटन मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी की भी जिम्मेदारी सौंप रखी है। वह प्रत्येक माह कम से कम पांच से सात बार जिले में बैठक करके संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हैं। जिले से लेकर बूथ तक पार्टी को मजबूत करने के लिए न सिर्फ अन्य दलों के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को जोड़ा जा रहा है बल्कि, उन्हें सम्मान मिलने का भी भरोसा दिलाया जा रहा है।



    कार्यकर्ताओं को दे रहे धन्यवाद

     

    बसपा जिलाध्यक्ष मनोज कुमार कनौजिया का कहना है कि लखनऊ में हुई रैली की सफलता से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी ने बूथवार कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए बूथवार बैठकें की जा रही हैं। दिसंबर तक बूथवार बैठक पूरी हो जाएगी।