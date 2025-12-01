Language
    बृजभूषण ने बाबा रामदेव पर साधा निशाना, कहा- 'मिलावटी खोरी रुके तो रोजगार के लिए बंद हो गांवों से पलायन'

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर साधा निशाना

    जागरण संवाददाता, गोंडा। गांवों से विशेषकर किसान परिवारों के लोगों का पलायन काफी संख्या में रोजगार के लिए हो रहा है। यदि दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट खोरी रोक दी जाए तो किसानों के बच्चों का शहरों की ओर पलायन बंद हो सकता है। यह बात जिला मुख्यालय पर एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आए भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कही।

    उन्होंने कहा कि रामदेव के घी का सैंपल अभी फेल हुआ है। मैंने पढ़ा कि उसकी रिपोर्ट चार वर्ष बाद आई है। यह क्या व्यवस्था है ? जो रिपोर्ट 2-4 घंटे में आ जानी चाहिए, वह चार वर्ष बाद आ रही है। लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। इतने लंबे समय में कितने लोगों ने वह घी खाया, कितने बीमार पड़े, कितने परिवार प्रभावित हुए, इसकी जिम्मेदार कौन लेगा ?।

    पूर्व सांसद ने कहा कि एक समय था जब रामदेव का एक बड़ा ब्रांड था। मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनके ही एक चेले ने मुझसे झगड़कर नाम कहलवा दिया। आज जो हालात हें, वह ब्रांड ही नहीं, कई और बड़े ब्रांड भी मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे। कोई भी जांच करा ले।

    उन्होंने कहा कि सभी सरकारों को मिलावट के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। जिससे लोगों के जानमाल की रक्षा हो सके। इससे गांवों से रोजगार के लिए किसानों का पलायन रुकेगा। पंतजलि नाम के उपयोग को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि पहले स्वदेशी का रास्ता चुना, लेकिन बाद में भटक गए।

    मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि आप पतंजलि नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने महर्षि पतंजलि के लिए क्या किया, आपकी भविष्य की योजना क्या है ? । पूर्व सांसद ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पत्ता हम नहीं बल्कि, जनता चुनाव से छह माह पहले खोल देगी।

    उन्होंने मतदाताओं से एसआईआर फार्म भरने की अपील की। सिराथू विधायक के एसआईआर फार्म न भरने के बयान पर पूर्व सांसद ने कहा कि वह न भरें। वह राजा हैं, आजकल देश-प्रदेश में बहुत राजा पैदा हो रहे हैं।