चिकित्सकों के पैनल से होगा BAMS छात्रा के शव का पोस्टमार्टम, पिता ने हत्या की जताई आशंका

जागरण संवाददाता, गोंडा। एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल की बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) की छात्रा महविश खानम की चिकित्सकों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बलरामपुर जिले के अलीजानपुर नौशहरा की रहने वाली महविश का शव सोमवार की शाम को हारीपुर स्थित एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल के हास्टल में फंदे से लटकता मिला था। मृतका के पिता जाहिन खान ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

नगर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका के पिता जाहिन खान ने कहा कि बेटी प्रतिदिन बात करती थी। उसका किसी से कोई मनमुटाव नहीं था। बेटी ने सामान लाने की बात कही थी। भतीजे की शादी को लेकर घर में तैयारी चल रही थी।

वह परेशान होती तो खरीदारी की बात नहीं करती थी। उसका आधा शरीर मुड़ा था और जमीन पर छू कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि बेटी का नाखून टूटा हुआ था। देर शाम कालेज की ओर से उन्हें फोन किया गया कि बेटी की तबीयत खराब है आप आ जाइए।