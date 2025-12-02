Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिकित्सकों के पैनल से होगा BAMS छात्रा के शव का पोस्टमार्टम, पिता ने हत्या की जताई आशंका

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    बांका में एक बीएएमएस छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई है। डॉक्टरों के पैनल द्वारा शव परीक्षण किया जाएगा। छात्रा के पिता ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोंडा। एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल की बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) की छात्रा महविश खानम की चिकित्सकों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

    बलरामपुर जिले के अलीजानपुर नौशहरा की रहने वाली महविश का शव सोमवार की शाम को हारीपुर स्थित एससीपीएम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल के हास्टल में फंदे से लटकता मिला था। मृतका के पिता जाहिन खान ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतका के पिता जाहिन खान ने कहा कि बेटी प्रतिदिन बात करती थी। उसका किसी से कोई मनमुटाव नहीं था। बेटी ने सामान लाने की बात कही थी। भतीजे की शादी को लेकर घर में तैयारी चल रही थी।

    वह परेशान होती तो खरीदारी की बात नहीं करती थी। उसका आधा शरीर मुड़ा था और जमीन पर छू कर रहा था। उन्होंने दावा किया कि बेटी का नाखून टूटा हुआ था। देर शाम कालेज की ओर से उन्हें फोन किया गया कि बेटी की तबीयत खराब है आप आ जाइए।

    अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने कहा कि मृतका का चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस व फारेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।