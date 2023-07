आतंकी सद्दाम को लेकर गोंडा पहुंची ATS, पत्नी रूबीना सहित ग्रामीणों से कराई पहचान; पूछताछ कर साथ ले गई दस्तावेज

सद्दाम को एटीएस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। एटीएस की पूछताछ में आतंकी सद्दाम ने बताया कि वह मूल रूप से हिंदू है। उसका नाम रंजीत सिंह है। वह मूलरूप से तरबगंज थाना के बरसेड़ी गांव का रहने वाला है। रंजीत सिंह वर्ष 1999 में घर से भाग कर साथ पढ़ने वाले आसिफ के पिता के माध्यम से मुस्लिम धर्म अपना लिया था।

एटीएस ने सद्दाम की पत्नी रूबीना से करीब एक घंटे पूछताछ की।

गोंडा, संवाद सूत्र। आतंकी सद्दाम को लेकर एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) टीम बुधवार की दोपहर देहात कोतवाली के करनपुर पठानपुरवा पहुंची। वहां पत्नी रूबीना व सास आसमां से सद्दाम को दिखाकर पहचान कराई। करीब एक घंटा तक एटीएस ने पत्नी से पूछताछ की। इसके बाद एटीएस की टीम तरबगंज थाना के बरसेड़ी गांव गई। वहां भी सद्दाम उर्फ रंजीत सिंह के बारे में तहकीकात की। गांव के लोगों से आतंकी सद्दाम उर्फ रंजीत सिंह के बारे में जांच की। कई बिंदुओं की पड़ताल कर वहां से टीम वापस हो गई। एटीएस ने सद्दाम को क‍िया था ग‍िरफ्तार देहात कोतवाली के करनपुर पठानपुरवा को अपना ठिकाना बनाने वाले आतंकी सद्दाम को एटीएस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। एटीएस की पूछताछ में आतंकी सद्दाम ने बताया कि वह मूल रूप से हिंदू है। उसका नाम रंजीत सिंह है। वह मूलरूप से तरबगंज थाना के बरसेड़ी गांव का रहने वाला है। रंजीत सिंह वर्ष 1999 में घर से भाग कर साथ पढ़ने वाले आसिफ के पिता के माध्यम से मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसके बाद उसने शफीउल्ला के नाम से वर्ष 2008 में पठानुपरवा में भूमि खरीद कर घर बनाया था। 2010 में रूबीना से क‍िया न‍िकाह पठानपुरवा की रूबीना से उसने 2010 में निकाह किया। इसी बीच शफीउल्ला ने सद्दाम के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास व शैक्षिक प्रमाण पत्र बनवा लिया। अपने को अनाथ बताने वाला सद्दाम साजिश के तहत कार्य करता रहा। उसके दो बेटे व एक बेटी भी है। सद्दाम सबसे पहले लालापुरवा के रहने राकेश भुजवा के साथ पठानपुरवा आया था। एटीएस की टीम पहुंची गोंडा एटीएस की जांच में सद्दाम ही रंजीत सिंह है, इसका राजफाश होने के बाद बुधवार को एटीएस की टीम गोंडा आई। एटीएस के डिप्टी एसपी की अगुवाई में आई टीम ने रूबीना से सद्दाम की पहचान कराई। इसके अलावा अन्य बिंदुओं की पूछताछ कर कुछ दस्तावेज साथ ले गई। राकेश से भी जानकारी ली। इसके बाद एटीएस की टीम तरबगंज के बरसेड़ी गांव पहुंची।

