Terrorist In UP एटीएस इसके अलावा वजीरगंज के दुआबा के सलमान व तरबगंज के रईस को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। अभी कई संदिग्ध एटीएस के निशाने पर हैं जो देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं। बेलसर के सद्दाम शेख का इतिहास जानने के बाद एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) बीते बुधवार को बरसेड़ी व कोतवाली देहात के करनपुर पठानपुरवा में पहुंची।

आतंकी सद्दाम के मोबाइल में एटीएस को मिले 1500 वीडियो।

Your browser does not support the audio element.