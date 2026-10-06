गाजीपुर में प्रेम प्रसंग में शादी से इन्कार करने पर पर जहरीला पदार्थ खाने का अंदेशा, युवक ने तोड़ा दम
गाजीपुर में प्रेम प्रसंग के चलते शादी से इनकार किए जाने पर एक युवक मुन्ना बिंद उर्फ अजीत के जहरीला ...और पढ़ें
HighLights
प्रेम प्रसंग में शादी से इनकार के बाद युवक की मौत।
युवक मुन्ना बिंद उर्फ अजीत ने जहरीला पदार्थ खाया, आशंका।
गाजीपुर में चौकिया मोड़ के पास बेहोश मिला था शव।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भाई की ससुराल की युवती से प्रेम प्रसंग के बीच शादी से इन्कार किए जाने पर युवक के जहरीला पदार्थ खाने का अंदेशा है। नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा गांव निवासी मुन्ना बिंद उर्फ अजीत मंगलवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया मोड़ स्थित ओवरब्रिज के पास नहर किनारे बेहोशी की हालत में मिला।
स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मुन्ना का अपने भाई की साली से प्रेम प्रसंग चल रहा था। भाभी दोनों की शादी के पक्ष में थीं, लेकिन युवती के माता-पिता और भाई इसके लिए राजी नहीं थे।
भाभी के मना करने के बाद मुन्ना ससुराल चकहुसैन पहुंच गया। आशंका है कि वहां शादी से मना किए जाने पर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।
स्वजन के अनुसार, तीन दिन पहले भी मुन्ना घर पहुंचा था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। मंगलवार को उसके लापता होने पर स्वजन खोजबीन करते हुए चौकिया मोड़ पहुंचे, जहां ओवरब्रिज के पास वह बेहोश मिला। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।