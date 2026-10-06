गाजीपुर में प्रेम प्रसंग में शादी से इन्कार करने पर पर जहरीला पदार्थ खाने का अंदेशा, युवक ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भाई की ससुराल की युवती से प्रेम प्रसंग के बीच शादी से इन्कार किए जाने पर युवक के जहरीला पदार्थ खाने का अंदेशा है। नंदगंज थाना क्षेत्र के धरवा गांव निवासी मुन्ना बिंद उर्फ अजीत मंगलवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के चौकिया मोड़ स्थित ओवरब्रिज के पास नहर किनारे बेहोशी की हालत में मिला।

स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मुन्ना का अपने भाई की साली से प्रेम प्रसंग चल रहा था। भाभी दोनों की शादी के पक्ष में थीं, लेकिन युवती के माता-पिता और भाई इसके लिए राजी नहीं थे।