गाजीपुर में पेड़ गिरने से मजदूर दबा, निकालने के लिए शुरू हुई कड़ी मशक्कत
गाजीपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान परिसर में पेड़ काटने के दौरान एक मजदूर यूकेलिप्टिस के विशालकाय पेड़ के नीचे ...और पढ़ें
HighLights
गाजीपुर में पेड़ काटने के दौरान मजदूर पेड़ के नीचे दबा।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान परिसर में हुआ यह हादसा।
मजदूर को निकालने के लिए स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में शनिवार की शाम को पेड़ की कटाई के दौरान वह अनियंत्रित तरीक से गिर पड़ा। इसके बाद आनन फानन चीख पुकार मचने के बाद पेड़ के नीचे दबे मजदूर को निकालने की प्रक्रिया लोगों ने शुरू की।
वहीं पेड़ गिरने के बाद मची चीख पुकार के बीच मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सामूहिक प्रयास कर रात करीब साढ़े सात बजे शुरू किया गया। वहीं हादसे की जानकारी पुलिस को भी दी गई है।
ग्राम्य विकास संस्थान (आरटीआइ) के परिसर में शनिवार को यूकेलिप्टिस का विशालकाय पेड़ काटते समय एक मजदूर उसके नीचे दब गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। आसपास के सैकड़ों लोग मजदूर को पेड़ के नीचे से निकालने के प्रयास में जुट गए, लेकिन भारी पेड़ होने के कारण उसे तत्काल हटाया नहीं जा सका। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से विकास भवन चौराहे पर जाम की स्थिति बन गई।
बताया गया कि आरटीआइ परिसर में पिछले कई दिनों से पेड़ों की कटान चल रही है। शनिवार को देर शाम को इलेक्ट्रिक आरा मशीन से यूकेलिप्टिस का पेड़ काटा जा रहा था। इसी दौरान पेड़ की चपेट में आने से मजदूर उसके नीचे दब गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बचाव का प्रयास शुरू किया। विशालकाय पेड़ को हटाने के लिए काफी देर तक मशक्कत चलती रही।
स्थानीय लोगों के अनुसार परिसर में पेड़ों का कटान कई दिनों से जारी है। पेड़ों की कटान को लेकर नियमों और प्रक्रिया का पालन किए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, हादसे के बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे।